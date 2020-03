Kosti Gavrasu uručen Beogradski pobednik

BEOGRAD – Festovo priznanje Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti uručeno je večeras u Kombank dvorani grčkom reditelju Kosti Gavrasu.

Cenjenom filmskom autoru priznanje je uručio naš reditelj Goran Paskaljević pre projekcije Gavrasovog filma „Ponašajte se kao odrasli“.

Gavras je zahvaljujući se na nagradi napomenuo da nada ipak postoji iako, kako kaže, Evropa do skora nije bila to čemu se on nadao.

„Ohrabrio me je govor predsednika Makrona, ali i činjenica da Evropu vodi žena. Kad god je neka žena u igri postoji nada. Imao sam ponude da radim sa nekim zvučnim imenima na grčkoj sceni, ali sam shvatio da značajan broj tih glumaca ne može da glumi na engleskom. Odlučio da snimim ostvarenje u kojem protagonisti pričaju na svojim maternjim jezicima“, kazao je Gavras.

Film „Ponašajte se kao odrasli“ zasnovan je na knjizi bivšeg grčkog ministra finansija Janisa Varufakisa i prikazuje dešavanja vezana za veliku finansijsku krizu koja je potresla Grčku 2015.

Gavras nastoji da pojasni kompleksnu situaciju i prikaže pravu akciju koja se odigravala iza zatvorenih vrata, i o kojoj šira javnost ne zna previše.

Ovaj uzbudljivi politički triler može se smatrati klasičnom grčkom tragedijom: njegovi junaci nisu ni dobri ni zli, već vođeni posledicama sopstvenih ideja o tome šta je ispravno učiniti.

