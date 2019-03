Laguna objavila knjigu Zvonimira Đukića

BEOGRAD – Izdavačka kuća „Laguna“ objavila je knjigu Zvonimira Đukića Đuleta „Van Gogh – More bez obala“, uz koju se na poklon dobija novi, deseti, studijski album benda, kao i DVD sa rođendanskog koncerta održanog u „Belexpo centru“ 2016. godine.

Između korica knjige nalaze se stihovi, fotografije i tajne Đuleta Van Gogha.

„Ovo je čulna knjiga, jer uz stihove, sadrži i novi album, DVD, kao i fotografije, ali u knjizi nisu samo stihovi. Napisao sam i uvodnu priču, o jednom džinu i jednom patuljku, koji me prate ceo život. Dobri, pozitivni džin je Srba – moje srce i čovek sa kojim delim i muziku i život, a patuljak je imaginarni lik koji me prati od detinjstva, koga slušam, koji je napisao i iskomponovao svu ovu muziku do sada“, objasnio kje Đukić.

„Ponekad ne znam da li ja sanjam njega ili on mene, ali to je ta neka dečja igra i intriga dečje mašte, koja je ostala do dana današnjeg. Svako od nas ima nekog svog sagovornika, tihog i nevidljivog za druge, a ovo je moj. Drago mi je što prolazimo kroz sve ove godine iskušenja i neizvesnosti zajedno. To su godine u kojima smo nekad nešto uradili bolje, nekad manje dobro, ali to je sastavni deo svake biografije“, objasnio je Đukić.

Rođen 1963. godine, vršnjak Kventina Tarantina, Džulijena Lenona i Džonija Depa, Đukić je sa grupom „Van Gogh“ snimio 10 studijskih albuma, napunio mnoge dvorane u Srbiji i svetu i dva puta osvojio regionalnu MTV nagradu.

Manje se zna da je „nesuđeni violinista koji je na vreme prebegao u rokenrol“, a još manje je poznato da je od oca nasledio ljubav prema foto-aparatu, fotografsku veštinu, ali i skromnost koja ga je dugo sprečavala da svoje fotografije podeli sa drugima, sve do ove knjige.

Otkriva da već decenijama piše prozne tekstove i da su ti tekstovi „glina iz koje nastaje njegova pesnička grnčarija“.

U knjizi će upoznati čitaoce sa tajanstvenim prijateljem, objasniti kako su nastale pesme koje čine neizostavan deo ovdašnje rokenrol istorije i kako je naglo odrastao tokom duboke noći u srcu ostrva.

„More bez obala“ biće u knjižarama od 8. marta.

(Tanjug)