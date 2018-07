Ljubavni jadi slavnog umetnika otkrivaju dugo skrivanu mračnu tajnu (video)

Nedavno objavljena knjiga prvi put donosi do sada cenzurisana pisma ruskog kompozitora koja otkrivaju najintimnije detalje.

„O moj Bože, kakvo anđeosko stvorenje, i kako žudim da budem njegov rob, igračka, njegovo vlasništvo”. Ove nežne i strasne reči ispisao je jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora Petar Iljič Čajkovski. No, ova emotivna bujica ruskog muzičkog stvaraoca do sada je bila skrivena od javnosti i te reči samo su delić iz mora pisama koja su tek danas, 125 godina nakon smrti Čajkovskog, objavljena. Razlog je jednostavan – predmet kompozitorove i dirigentove telesne požude bili su muškarci.

„Papiri Čajkovskog: Otključavanje porodične arhive” (The Tchaikovsky Papers: Unlocking the Family Archive), u izdanju „Jejl juniversiti presa”, naziv je nedavno objavljene knjige koja nudi fascinantnu kolekciju pisama i beleški iz arhiva Muzeja „Čajkovski” koji se nalazi u gradu Klinu gde je kompozitor živeo 12 meseci, maltene sve do smrti od kolere 1893. sa 53 godine. Osim što knjiga otkriva delić zagonetnog sveta jednog od najznačajnijih kompozitora 19. veka, kuriozitet ovog izdanja jeste u tome što većina sadržaja nikada pre nije bila prevođena sa ruskog.

(J. Koprivica, „Politika“)