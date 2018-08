Luiza Jensen, majstor psiholoških trilera autorka „Sestra“

BEOGRAD – Izdavačka kuća“Evro Book“ pustilaje u prodaju psihološki triler Luize Jensen „Sestra”, jedan od najčitanijih trilera u poslednjih par godina u svetu, saopštila je PR „Evro Book-a“ Sanja Đurić.

. Autorka Jensen važi za najprodavanijeg i najtalentovanijeg pisca psiholoških trilera danas.

Sve njene knjige prodaju se u milionskim tiražima i prevedene su na 20 jezika a najpoznatije su pored “ Sestre“ romani “ Poklon“, „Surogat and „Sastanak“.Njeni romani su se našli na vrtopvima lista bestselera listova „USA Tudej“ i “ Voil strit džornal“,a „Poklon“ je otkupljen da se ekranizuje

U romanu “ Sestra“ glavna junakinja je Grejs, koja se promenila nakon smrti ž najbolje prijateljice Čarli… Proganja je ono što joj je Čarli rekla kad su se poslednji put videle, te je, u potrazi za odgovorima, otvorila staru Čarlinu kutiju sa uspomenama. Umesto uspomena i odgovora – otkrila je koliko je malo poznavala svoju prijateljicu.

Kad je Grejs krenula u potragu za Čarlinim ocem, iz senke se pojavila Ana, devojka koja tvrdi da je Čarlina polusestra. Grejs ju je od srca prihvatila, te se Ana uskoro odomaćila u kući koju Grejs deli sa svojim dečkom Danom.

Ali nešto nije kako treba. Stvari nestaju iz kuće, Dan se ponaša čudno, a Grejs je sigurna da je neko prati. A možda je sve to samo umislila? Možda su to samo živci, to čudno predosećanje da se, što je bliža istini o Čarli i Ani, kobna opasnost podmuklo i sve dublje uvlači u njen žvot…jer ona je uverena da nije mogla da uičini ništa da spase Čarli…

(Tanjug)