Luksuzna monografija o Nemanjićima Duška Lopandića

BEOGRAD – Doktror pravnih nauka, profesionalni diplomata, Duško Lopandić poznat je i kao pisac dokumentarne proze o srpskoj istoriji, kojoj je sada pridodao monografiju o srednjevekovnoj srpskoj dinastiji Nemanjići u izdanju „Derete“.

Knjiga je luksuzno opremljena i pre svega je namenjena Srbima u dijaspori jer je zaista reprezentativna a počinje citatom MIloša Crnjanskog : „Sjajno doba srpske istorije otpočeli su Nemanja i njegovi sinovi, Sava i Stefan Prvovenčani. Nemanjina pojava predstavlja prelom između ćutanja vekova i poruka istorije.

Od Nemanjinog doba slika srpstva na Balkanu puna je radova našeg divnog neimarstva, zelenih i modrih, nadzemaljskih svetlosti našeg crkvenog slikarstva, treptavih plamenova žižaka kraj kojih bdiju, u noći, pisci crnorisci, učenici belog Hilandara, veličanstvenih pojava srednjovekovnih ktitora, vladara prosvetitelja i svetitelja, čije ruke dopiru do Sirije i Sinaja, dižući bolnice i ostavljajući trag jedne svetle, srednjovekovne srpske kulture“.

Knjiga je „pripovest o usponu i kraju srednjovekovne Srbije, o rađanju i usponu kraljevine, o carstvu, o odbrani od osmanske najezde, sve do pada despotovine; iscrpna istorija koja počinje od predaka Nemanjića, preko same svetorodne dinastije (Stefan Nemanja, Sveti Sava, Stefan Prvovenčani, Radoslav, Vladislav, Uroš I, Dragutin, Uroš II, Milutin, Stefan Uroš III Dečanski, car Dušan i Uroš), sve do njenih sledbenika i potomaka“, poručuje autor .

