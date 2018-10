Milenijalci o kulturi uglavnom na društvenim mrežama

BEOGRAD – Koliko komunikacija na društvenim mrežama utiče na kreiranje književnog javnog mnjenja, da li su mladi zainteresovani za rasprave o književnosti u virtualnom svetu i koliko one doprinose afirmaciji kvaliteta nekog dela… razgovarali su danas književna kritičarka Vesna Trijić i Milena Đorđijević urednik književnog programa u Narodnoj biblioteci Srbije.

Moderator je bio Aleksandar Šurbatović, urednik izdavačke kuće „Dereta“.

Vesna Trijić napominje da nema dobro iskustvo sa društvenim mrežama.

„Koristila sam Fejsbuk kao neku vrstu besplatne samoreklame i obaveštavala sam ljude šsta radim i delila informacije o nekim knjigama. Od kada sam prestala da koristim Fejsbuk, i da tamo objavljujem gde sam gostovala i o čemu sam pričala, ljudi su počeli da me opsedaju pitanjima gde sam i što me nema. Desilo mi se da su me zbog negativnih kritika dela nekog pisca, napali njegovi prijatelji na Fejsbuku, a onda me je grupa mojih prijatelja branila…To je totalno glupo i prestala sam da koristim Fejsbuk“, kazala je Trijić.

Milena Đorđijević napominje da mi jednostavno nemamo opciju da zanemarimo pojavu društvenih mreža.

„To je jednako besmisleno kao kada bi zanemarili realni svet. Istina je da mi egzistiramo u dva paralelna entiteta. Jedno je naša realnost a drugo je virtuelni svet. Sve češće razmišljam kako mogu na neko pitanje da odgovorim sa 140 karaktera. Štelujem svoj mozak kako da kažem nešto u tvit formi. Verujem da mi ne možemo da zanemarimo društvene mreže jer tu postoji čitavo polje komunikacije. To je medij gde kultura može i treba da živi. Neke informacije postoje samo na društvenim mrežama i veb portalima. Oko 70 posto milenijalaca, ljudi rođenih od 1980. do 2000. godine, informiše se isključivo informišu na društvenim mrežama i veb portalima,“ kazala je Đorđijević.

Za nju nema dileme da institucije kulture moraju da pronađu način i modele komunikacije sa ljudima koji se informišu na društvenim mrežama.

„Deljenje informacije o knjigama nije i sud o nečijem delu. Informacija i književnoj sceni ne mora nužno da ima u sebi i vrednovanje određenog dela. Teško je da možemo da komuniciramo na društvenim mrežama kada pola plovina ljudi ne može da smisli te društvene mreže“, kazala je Đorđijević.

Trijić je potom kazala da ona nema ništa protiv komunikacije na društvenim mrežama ali da jednostavno ne želi više da učestvuje u svemu tome.

„Moj profil na Fejsbuku još uvek postoji, ali radije delim misli sa ljudima koje vidim uživo. Ne negiram društvene mreže kao platformu za postojanje kulture i protok informacija i ideja, ali zadržavam pravo da svoj poslovni i lični angažman izuzmem iz tog polja komunikacije“, kazala je Trijić.

Za nju nema dileme da se književna kritika polako seli na blogove u virtuelni svet, ali istovremeno veruje da imidž pisca sve više prodaje njegovo delo.

„Pisci danas nisu motivisani da stvaraju zasebne književne svetove već unikatan imidž. Kada pisac postigne uspeh sa određenom knjigom tržište ga motiviše da on ponavlja tu knjigu. Naravno svemu tome doprinose informacije u virtuelnom svetu“, kazala je Trivić.

Đorđijević napominje da se u virtuelnom svetu rasprave o književnosti svode na lične obračune.

„Nismo u prilici da ostvarimo argumentovanu polemiku o književnosti na društvenim mrežama. To mora da se promeni…Takav je duh vremena. Komunikacija o književnosti kora da ide ka ljudima a ne obrnuto“, kazala je Đorđijević.

(Tanjug)