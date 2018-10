Ministri Rusije i Srbije: Ima prostora za unapređenje saradnje

BEOGRAD – Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević izjavio je nakon sastanka sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Medinskim da će apsolutni prioritet Ministarstva u međunarodnoj saradnji naredne godine biti otvaranje kulturnog centra Srbije u Moskvi.

„Čudo je da Srbija nema kulturni centar u Moskvi. Pred nama je potpisivanje bileteralnog sporazuma o statusima kulturnih centara. To je formalizacija postojećeg stanja ovde i stvaranja okolnosti da se to desi u Moskvi. To je deo naše kulturne politike“, rekao je Vukosavljević i najavio da će 29. novembra biti otvoren Kulturni centar Srbije u Pekingu.

Ministar Medinski je, nakon sastanka u Ruskom domu, naglasio da u svim oblastima ima prostora za proširenje saradnje dveju zemalja, a posebno se osvrnuo na kinematografiju.

„Trenutno se snimaju dva filma u koprodukciji Rusije i Srbije i vode se pregovori za još jedan“, rekao je Medinski.

Vukosavljević je pomenuo i da se vode intenzivni razgovori o saradnji između Narodnog muzeja u Beogradu i Ruskog muzeja iz Sankt Peterburga, a u planu je intenziviranje razgovora sa Tretjakovskom galerijom u Moskvi.

„Očekujemo gostovanje velikih i važnih izložbi iz Rusije, ali i da naše kulturno blago bude predstavljeno ruskoj javnosti. Mogu da nagovestim povećan obim saradnje u oblasti razmene izložbi u narednom periodu“, rekao je Vukosavljević.

Na pitanje novinara da li je bilo reči i vraćanju sedam slika Nikola Reriha koje se nalaze u Narodnom muzeju ili o otvaranju posebnog ruskog odeljena u srpskom nacionalnom muzeju, Medinski je rekao da imaju bolju ideju, ali da će je izneti kada bude mogla da se ostvari.

Vukosavljević je rekao da su intenzivno razgovarali o nizu važnih pitanja među kojima i pomenuto i izrazio nadu da će javnost uskoro biti obaveštena o rezultatu tih razgovora.

Na pitanje novinara kada se može očekivati da se vrati list Miroslavljevog jevanđelja koji se nalazi u Rusiji, Vukosavljević je kazao da je to česta tema razgovora sa ministrom Medinskim i dodao da postoje optimistički nagoveštaji s tim u vezi.

„U ovom trenutku ne bih mogao više da vam kažem, ali postoji visok stepen razumevanja obe strane i kada je reč o slikama Nikolaja Reriha i o listu Miroslavljevog jevanđelja. Tu postoje brojne prepreke koje su formalno-pravne i zakonske i u Rusiji i u Srbiji, ali zahvaljujući razumevanju Ministarstva kulture Rusije, mislim da polako prilazimo mogućem rešenju tih situacija“, naglasio je Vukosavljević.

Ministri su večeras u Ruskom domu otvorili izložbu „Vostani Serbie“ Dragana Martinovića koja je priređena povodom 100 godina od završetka Prvog svetskog rata.

Medinski će sutra na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga predstaviti svoju knjigu „Rat – mitovi ŠSR-a 1939-1945“ u izdanju „Službenog glasnika“ za koju je Vukosavljević rekao da je izvanredna.

(Tanjug)