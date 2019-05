Nagarada „Jovan Čirilov – za korak dalje“ Jakopu Godiniju

BEOGRAD – Nagrada „Jovan Ćirilov – za korak dalje“ 16. Beogradskog festivala igre pripala je italijanskom koreografu Jakopu Godaniju.

Nagrada se dodeljuje za triptih radova (Uzvišeni izazov, Ođeci neumorne duše, Jedinstvena reakcija) koji je izvela Kompanija igre Drezden Frankfurt u beogradskom Centru „Sava“ i Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, 11. aprila, odnosno 12. aprila ove godine.

„Ono što čini Godanijev rukopis posve posebnim, jeste visok nivo estetskog savršenstva i virtuozna dinamika. On je koreograf koji vaja najsloženenije igračke figure, predivne posebnosti, u brilijantane, nezaustavljive oblike. On usavršava svaki korak u špic patikama do krajnjih telesnih granica, dok razvija sofisticiranu aluziju na geometriju klasične igre iz savremenog mentalnog okvira. Njegov osećaj za scensko vreme je precizan, a smisao za lepotu zadivljujuć. Sa fizičkim intenzitetom, bogat akcijom i egzaktnošću – praktično matematički u svom delovanju, Godani otkriva suštinu identiteta trupe koju je stvorio. Napuštajući površno i naglašavajući majstorsko poznavanje tehnike, gledalac doživljava koreografiju kao autentičan događaj u pravom smislu te reči“, navodi se, između ostalog, u saopštenju žirija.

Međunarodno priznat koreograf, Jakopo Godani rođen je u La Speciji, u Italiji, gde je 1984. godine počeo da uči balet i modernu igru u Centru Loredane Rovanje.

Tri godine je studirao vizuelne umetnosti u Školi lepih umetnosti u Karari, a 1986. godine je primljen na usavršavanje u međunarodnom centru za igru Morisa Bežara – Mudra, u Briselu.

Kao profesionalac, Godani je debitovao 1988. godine, nastupajući u nekoliko pariskih trupa savremene igre.

U Briselu je 1990. godine osnovao sopstvenu kompaniju i započeo koreografsku karijeru.

Od 1991. do 2000. godine, bio je prvi solista u Baletu Frankfurt pod vođstvom Vilijama Forsajta, i istovremeno sarađivao sa ovim koreografom u stvaranju mnogih naslova.

Godani je koreografsku karijeru razvijao kreirajući originalna dela za veliki broj svetskih kompanija, kao što su: Kraljevski balet u Londonu, Bavarski državni balet, Nacionalna kompanija igre iz Madrida, Holandski teatar igre, Kraljevski danski balet, Balet Britanske Kolumbije, Balet Kapitol iz Tuluza, Balet Teatra milanske Skale, Kraljevski flamanski Balet, Finski nacionalni Balet, Balet državne Opere u Berlinu, Sidnejska kompanija igre, Balet izraelske Opere, Suzan Delal Centar, Holandski nacionalni balet, Aterbaleto, Balet Monte Karla, Kompanija Cedar Lake i mnoge druge. Godani je postao umetnički direktor Forsajt kompanije (kasnije Drezden Frankfurt kompanija igre) početkom sezone 2015/2016. Njegov rad je istovremeno sofisticiran, telesan i sirov.

On koristi kolektivnu snagu u formi jednog organizma, na posve artikulisan način. On osmišljava sve segmente dela, od inicijalne koreografije, preko dizajna prostora, objekata, okoline i postavke scene, piše tekstove i koncept za dramaturgiju, stilizuje imidž izvođača osmišljavanjem kostima, stvara i razvoja inovativne načine korišćenja rasvete, video radova i projekcija, kreira i prilagođava muziku za neke od svojih komada…

Godani je sastavio tim profesionalaca koji slično razmišljaju, kako bi zajedno, tokom celokupnog procesa razvijali originalne ideje, vođeni kreativnim i inovativnim pristupom koji ima za cilj sagledavanje naprednog savremenog sveta.

Uručenje nagrade „Jovan Ćirilov – za korak dalje“ planirano je u okviru 17. Beogradskog festivala igre, 2020. godine.

Prethodni laureati ove nagrade su Jirži Kilijan, Šaron Ejal, Dimitris Papajoanu i Mari Šuinar.

(Tanjug)