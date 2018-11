Naučni razgovori „Savremena prošlost“ Filozofski fakultet

BEOGRAD- i Filozofski fakultet u Beogradu i izdavačka kuća „Evoluta“ organizovaće od sutra ( 26. do 30. novembra) ciklus naučnih razgovora pod naslovom „Savremena prošlost“.

Ciklus će obuhvatiti naučne teme i izdanja „Evolute“ koje se bave odnosom prošlosti i savremenog trenutka. Učesnci će naučnim argumentima objašnjavati najrasprostranjenije pseudonaučne zablude: o vinčanskom pismu, bosanskim piramidama, rimskim carevima na tlu Srbije, Kosovskoj bici… Oni će pokazati da njihova politizacija služi za jačanje nacionalizama.

Takođe, u holu Filozofskog fakulteta u tom periodu biće organizovana promotivna i prodajna izložba knjiga „Evolute“, čiji su autori profesori Filozofskog fakulteta.

U okviru ciklusa „Savremena prošlost“ biće predstavljene knjige: „U koži Vuka Brankovića – ogledi o istoriji, staze i putokazi“ Ivana Đurića, utorak, 27. novembar, svečana sala „Dragoslav Srejović“ u 17 sati. Govore: Gojko Božović, Radivoj Radić i Milena Repajić

U knjizi „U koži Vuka Brankovića“, Ivan Đurić kroz esejističku formu traga za razumevanjem i ispituje samu svoju profesiju, najpre onu najužu, vizantološku, a potom i istoriografiju kao naučnu disciplinu, a potom se okreće društvenim izazovima koji imaju istorijsku dimenziju i istorijsku dinamiku. Đurićevi eseji su predstava i svedočanstvo o dinamičnom razumevanju istorije kao svesti, kao znanja i kao profesije.

Tema drugog razgovora biće knjiga „Bolja prošlost – izmišljanje tradicije i novi identiteti“ čiji su autori: A. Palavestra, M. Šuica, M. Jovanović Z. Kuzmanović, R. Radić, D. Džino i V. Mihajlović. Razgovor će se voditi 27. novembar u svečanoj sali „Dragoslav Srejović“ u 18,30 sati.Govoriće: Aleksandar Palavestra, Radivoj Radić, Vladimir Mihajlović i Milena Repajić

O pogrešnim znanjima iz istorije koja su postala deo javnog diskursa i posledicama takvog kolektivnog pamćenja govori se u sedam naučnih priloga sedam uglednih profesora sabranih u knjizi „Bolla prošlost: izmišllanje tradicije i novi identiteti“ – o pojavi koja je naročito dobila na snazi u poslednjoj deceniji 20. i na samom početku 21. veka.

Opšta kriza, čiji smo svedoci već dugi niz godina, a koja je za posledicu imala i sveopštu pometnju duha, proizvela je jednu novu nevolju, koja se veoma razmahala. I, što je još opasnije, na mala vrata ušla je u naučne krugove. Pseudonauka često ide ruku pod ruku“ sa teorijama zavere i/ili predstavlja osnovu za izvlačenje neutemeljenih zaključaka na kojima se takve teorije grade.

Pseudonauka je vrlo zastupljena u medijima, bilo da se radi o rezultatima raznoraznih besmislenih „istraživanja“ o kojima svakodnevno čitamo, ili o spektakularnim „otkrićima“ koja se predstavljaju kao naučna, iako to nisu. Razlozi i motivi za takve izveštaje su različiti i variraju od neznanja i neprofesionalizma, do ciljanog plasiranja dezinformacija potaknutog finansijskim interesima.

Treća knjiga koja će biti predmet razgovora je „Čekajući Ikeu – od tačkica do ikezacije“ autorke Ildiko Erdei koja će se održati u petak (30. novembar) u svečanoj sala „Dragoslav Srejović“ u 17 sati.Govoriće: Ildiko Erdei, Sonja Radivojević i Sara Nikolić

U knjizi se govori o potrošačkoj kulturi „u postsocijalizmu i pre njega“, o milenijalskoj komodifikaciji nostalgije i dekonstrusanju mita o apolitičnosti … Knjiga je jedna od retkih studija o socijalizmu i postsocijalizmu, ekonomiji i potrošnji u društvenim naukama, što je čini jedinstvenim pionirskim poduhvatom.

Autorka postavlja pitanja o prirodi i osnovnim karakteristikama društveno-ekonomskih sistema tog doba kao što su: Da li je socijalizam društvo proizvodnje, a kapitalizam društvo potrošnje? Da li se može trošiti ukoliko se ne proizvodi i to mnogo i relativno dobro, kao i da li se može trošiti ukoliko se proizvodi malo i veoma loše? Koliko je trebalo masovnoj potrošnji kapitalizma da sruši socijalizam bonova, redova, siromaštva i da li bi ga uopšte srušila da nije slika punog frižidera elektronskom revolucijom probijala i na kraju probila gvozdenu zavesu?

(Tanjug)