Naučnici znali za genetski eksperiment kineskog istraživača?

HONGKONG – Kineski istraživač koji tvrdi da je stvorio prve bebe sa izmenjenim genetskim kodom tražio je prethodno savet za svoj eksperiment od više vrhunskih naučnika, što znači da je neko možda mogao da spreči njegov navodni poduhvat, koji danas osuđuju istraživači i regulatori širom sveta.

Kineski naučnik He Đijankui je u proteklih nekoliko godina imao opsežne kontakte sa više istaknutih naučnika i etičara, koji su znali ili su pretpostavljali da on razmata mogućnost izmene genetskog koda embriona i njihovog naknadnog implantiranja u matericu, prenosi AP.

Neki od naučnika kojima se poverio nisu smatrali da će on zaista to učiniti, dok su drugi izrazili zabrinutost, ali to nije imalo efekta, navodi američka agencija.

Istraživač Hi Đijankui tvrdi da je izmenio DNK bliznakinja u pokušaju da ih učini otpornim na virus HIV, ali njegove tvrdnje ne mogu biti nezavisno potvrđene.

Mnogobrojni naučnici su taj eksperiment kritikovali i osudili, a univerziteti i različite organizacije istražuju taj slučaj.

Grupa vodećih kineskih naučnika je, suprotno od Hija, saopštila da je još prerano za pokušaj pravljenja trajnih izmena u DNK koje bi mogle da naslede buduće generacije.

