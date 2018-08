„Neprijatelj mog prijatelja“nastavak“ Ples sa medvedom“

BEOGRAD – Izdavačka kuća „Evro Book“ saopštila da je upravo objavila akcioni triler „Nepriatelj mog prijatelja“ nastavak čuvenog romana „Ples sa medvedom“, švedskih pisaca Andresa Roslunda i Stefana Tunberga.

NJihovi prvi roman se pojavio 2014 i doneo im je internacionlanu popularnost, a kod nas ga je objavio isti izdavač. Prvi roman“ Ples sa medvedom“ proglašsen je u medijima Švedske za „jedan od najmoćnijih švedskih kriminalističkih romana, zasnovan na istinitim događajima, koji prati priču o trojici braće i njihovom drugu iz detinjstva, koji su ispisali nove stranice istorije zločinačkih udruženja u ovoj skandinavskoj zemlji“.

Junaci romana su žrtve porodičnog nasilja, sinovi neprilagođenog jugoslovenskog emigranta, naoko mirni i pristojni momci, braća Leo, Feliks Duvnjak koji, nakon odrastanja uz nasilnog oca srpsko-hrvatskog poretla i majke Šveđanke, pokušavaju izgraditi život za sebe. Iako im je otac nasilan (i ne žele se identifikovati sa njim), Leo, Felix i Vincent od njega uče da je pordica važna, a bratska veza neraskidiva i razradiće i sprovešće u delo neviđeno drzak i bezočan plan za krađu oružja iz vojnog skladišta, pomoću kojeg će potom gotovo redom i sistematski pljačkati banke širom Švedske.

U novom romanu o braći Duvnjak, „Neprijatelj mog prijatelja“, autori se oslobađaju stvarnih događaja i svojim likovima daruju fiktivni život. U središtu priče i dalje su trojica braće, Leo, Feliks i Vinsent, kao i inspektor Jon Bronks koji ih je u prethodnoj priči uhapsio.

U romanu se od novih likova pojavljuju detektivka Eliza Kuesta, koja služi kao pronicljivo pojačanje Bronksu, ali i Jonov brat, koji je sada deo Leovog tima pljačkaša. Tako ovaj balansira s obe strane zakona što priču čini još zanimljivijom.

Dok Leo izdržava zatvorsku kaznu, Vinsent i Feliks na slobodi grade nov život. Ali Leo, po izlasku iz zatvora, ima drugačije planove da počini savršeni zločin, a to je da otme novac koji država planira da unisasti, novac na koji je društvo zaboravilo. Ovoga puta neće uplitati svoju braću, neće ostaviti tragove koji bi mogli dovesti do njega.Ali kako se priča zapliuće i raspliće do kraja je neizvesno.

Anders Roslund je poznati švedski novinar, nekadašnji urednik vesti na švedskoj nacionalnoj televiziji. Od 2004. godine bavi se isključivo pisanjem knjiga. Njegovi kriminalistički romani objavljeni su u preko trideset zemalja.

Stefan Tunberg je uspešan filmski stvaralac režiser, scenarista i glumac, no daleko je zanimljiviji podatak da je on brat trojice glavnih junaka knjiga „Ples sa medvedom? i „Neprijatelj mog prijatelja“..

