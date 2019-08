Nezapamćeni spektakl u zavrsnici Beer festa

BEOGRAD – Muzicki spektakl Rok opera, u izvođenju Novosadskog Big Benda i Hora i Orkestra Opere Srpskog narodnog pozorišta, izveden je u završnici 17. Beer festa.

Brojni i sjani solisti poneseni oduševljenom publikom izveli su 20 muzičkih hitova rok grupa čija su imena upisana zlatnim slovima u enciklopedije svetske ali i domaće muzičke scene.

Više od 100 muzičara na glavnoj bini, jednoj od četiri na kojima se odvijao muzički program Beer festa, izvodilo je kompozicije Kvina, Bitlsa, Led Cepelina, Dip Parpla, Pink Flojda, Van Halena …

U tom nizu fantastičnih interpretacija među kojima su bile i The Final countdown, Smoke on the water, We are the ćampions … publika, koja je napunila skoro ceo prostor Beer festa, uživala nešto duže od 90 minuta.

I sinoć je vladalo nezapamćeno interesovanje za tu potpuno različitu muzičku koncepciju, za koju se inače uvek traži karta više bez obzira i na cenu a najeftinije ulaznice za na primer koncert u Sava Centru su i 1.600 dinara.

Poslednji dan Beer festa počeo je nastupom Marka Luisa, a nastavljen je koncertima Ajs Nigrutina, grupa Majke i KKN.

Program je i sinoć bio na četiri bine, na kojima je publika mogla da sluša i Direktore, Samostalne referente, Hadži prodane duše, Turiste.

Rok opera, kao i koncert Džonija Mara, gitarista grupe The Smiths, bila je planirana za otvaranje Beer festa u sredu.

Otvaranje je zbog najaveljene kiše, koja ipak nije pala, odloženo za četvrtak, a ceo program od srede prebačen za sinoć.

Mar nije mogao da nastupi u iznenjenom terminu, pa je publika ostala bez prilike da čuje najveću ogodišnju zvezdu festivala.

Tokom Beer festa, koji je počeo u četvrtak na Ušcu koncertom Dejana Cukića publika je mogla da uživa u 105 sati besplatnog mužičkog programa, u više od 600 izvođača i 400 različitih ukusa piva.

Organizatori navode da je i ovogodišnji Fest postetilo oko pola miliona građana ne samo iz Beorada i Srbije već i iz celog sveta.

