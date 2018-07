Nina Kraviz u programu No Sleep Festivala u Beogradu

BEOGRAD – Nakon što je prošle godine okupio preko 20.000 posetilaca nultog dana na Exitu, uz nastupe imena kao što su Jeff Mills, Ellen Allien, Paula Temple, Rebekah i brojni drugi, ovogodišnji No Sleep Festival održaće se u Beogradu od 16. do 18. novembra, najavili su danas organizatori.

Novi član iz velike Exitove porodice festivala, nastao je iz međunarodno proslavljene muzičke platforme No Sleep i uz podršku popularnog domaćeg brenda Guarana, a tokom besanog vikenda i uz neprestani program od 48 časova, na više lokacija u Beogradu, među kojima su Novi Hangar u Luci Beograd, te klubovi Drugstore, 20/44 i razna druga kultna mesta, nastupiće neki od vodećih izvođača svetske elektronske muzike, kao i nadolazeće zvezde uz podršku regionalne i domaće scene.

Posle tri istorijska nastupa u finalu Exita, kao i nebrojenih hedlajnerskih setova na gotovo svim vodećim festivalima sveta, Nina Kraviz vraća se u Beograd koji odlično pamti po svojim najranijim koracima na svetskoj sceni i prvim međunarodnim nastupima van rodne Rusije.

Uz titulu najboljeg svetskog Đ-a za 2017. godinu, Nina Kraviz i dalje sa istom strašću čuva izvorni andergraund duh elektronskog pokreta i krči put novoj generaciji hedlajnera.

Jedan od takvih je i britansko-berlinski tećno heroj Dax J koji je svet osvojio sa završnim setovima najvećih događaja, zbog čega su ga redom Mixmag, Groove Magazine i Đ Mag proglasili za najboljeg Đ-a nove generacije, a vodeći festivali svrstali u rang udarnih izvođača.

Njegovim stopama korača i mladi francuski buntovnik, misterioznog identiteta i upečatljivog pseudonima I Hate Models za kojeg je ceo svet saznao zahvajujući furioznim remiksima za Depeće Mode, te celoj plejadi singlova koji predvode novi super-uzbudljivi talas na svetskoj elektronskoj sceni.

No Sleep Festival održaće se na više lokacija dok će centralni program biti smešten u industrijskom okruženju Luke Beograd i njenom novom Hangaru na samoj obali Dunava.

Novi Hangar ujedno je i nova tačka najvećih elektronskih dešavanja u Beogradu, smeštena na svega 1.500 metara od Trga republike, a na ovoj, centralnoj lokaciji No Sleep Festivala, biće prikazana i najsavremenija produkcija iz ranga vodećih elektronskih festivala u zatvorenom prostoru.

Pored centralnih, No Sleep Festival imaće i brojne dnevne i after žurke, te prateće programe kao što su izložbe i radionice, uz muzičku konferenciju sa nekim od najaktuelnijih tema na svetskoj i domaćoj elektronskoj sceni.

Muzička platforma No Sleep koju je Exit kreirao uz podršku popularnog domaćeg brenda Guarana, već četvrtu godinu zaredom okuplja neke od vodećih aktera i brendova svetske elektronske i klupske scene.

(Tanjug)