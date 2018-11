Nouvelle Vague 9. decembra u Beogradu

BEOGRAD – Nakon nekoliko rasprodatih koncerata u Beogradu, franuski bosa nova bend bend Nouvelle Vague se ponovo vraća 9. decembra u prestonicu Srbije, tačnije u klub Hangar na radost svih ljubitelja dobre muzike, najavili su danas organizatori.

Prisvajajući najpoznatije pesme panka i post-panka i provlačeći ih kroz filter bosa nove Nouvelle Vague su postali poznati širom sveta.

Do sada je bend prodao milion prodatih kopija njihova četiri albuma.

Počev od 2011, Nouvelle Vague prave diskografsku pauzu, fokusirajući se na inovativne žive nastupe osmišljene u saradnji sa legendarnim Žan-Šarlom de Kastelbažakom.

Novim albumom „I Could Be Happy“ iz 2016. godine i spektaklom uživo, Olivije, Mark i njihova plejada ženskih vokala nastavili su svoje putovanje kroz vreme sa obnovljenim elanom.

S druge strane, Nouvelle vague by Nouvelle Vague and Some Friends predstavlja ishodište narednih projekata: novog albuma na kome se pank i post-pank standardi, preoblikovani neponovljivom Nouvelle Vague magijom, kombinuju po prvi put sa autorskim pesmama Kolana i Liboa, čime ovaj dvojac producenata dokazuje da je mnogo više od talentovanih aranžera.

Ovaj album takođe pruža priliku da se ponovo okupe originalne pevačice Nouvelle Vague – Elodi Freže, Melani Pen, Lizet Alea i Nadea, kao i nove gošće kao što su Kamij ili Klara Lućani.

Na koncertu u Beogradu bend će nastupiti u sastavu koji uz Marka i Olivijea čine Melani Pen i Elodi Freže.

