Nova direktorka Drame: Biće promena ali dogovore poštujemo

BEOGRAD – Nova direktorka Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, dramaturškinja Molina Udovički Fotez, kazala je Tanjugu da joj čast što postaje deo tima Ivane Vujić koja se brine o svim događanjima i ljudima koji rade u nacionalnom teatru.

Kako kaže, više decenija dolazi u Narodno pozorište, a 20 godina radi u nacionalnom teatru.

„Za sve to vreme naši divni mermerni podovi nisu bili čisti kao što je to slučaj danas. To je mnogo važno, jer kuća koja gde se podovi ne čiste moralno pada“, kazala je Udovički Fotez i dodala da je Ivana Vujić do sada ostvarila izuzetnu međunarodnu saradnju.

„Vujić je uspela iznova da poveže Narodno pozorište sa svetom, što je dragoceno i za našu publiku i sve ljude koji rade u nacionalnom teatru“, kazala je Udovički Fotez.

O repertoaru Drame Narodnog pozorišta nije mnogo želela da govori, ali je napomenula da će biti promena u budućnosti.

„Snežana Trišić će raditi komad ‘Kaligula’. To je sve što mogu da kažem u ovom trenutku. Niti sve od mene počinje, niti sve završava u Narodnom pozosrištu, a sigurno je da će svi dogovori o saradnji biti poštovani“, kazala je Udovički Fotez.

Ivana Vujić, direktorka Narodnog pozorišta, kazala je Tanjugu da Tanja Šljivar, sada već bivša direktorka Drame odlazi u inostranstvo radi izuzetnih prilika na poslovnom planu.

„Šljivar odlazi u Berlin, pa potom u Helsinki i Beč…Važno je da ne ugrožavamo fantastične prilike za poslovno usavršavanje i rad naših talenotvanih ljudi u inostranstvu. Ona će kao dramaturg nastaviti da sarađuje na projektima u Narodnom pozorištu“, rekal je Vujićeva.

Molina Udovički Fotez je na to mesto postavljena umesto dramskog pisca Tanje Šljivar koja je pre izvesnog vremena podnela ostavku.

Udovički Fotez je diplomirala dramaturgiju 1985. godine, a tokom svoje karijere radila je na Televiziji Beograd, na radiju i sarađivala je s mnogim značajnim pozorišnim rediteljima.

Od 2003. do 2011. godine radila je i kao pomoćnik direktora Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, a od juna 2011. do februara 2013. bila je direktor Drame nacionalnog teatra. Na čelo Drame Narodnog pozorišta postavljena je odlukom Ivane Vujić.

(Tanjug)