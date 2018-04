Nova premijera u Zvezdara teatru 'Osma-Kasaba u Njujorku'

U Beogradskom Zvezdara teatru za sredu 4. aprila zakazana je premijera predstave „Osama-kasaba u Njujorku“ radjene prema romanu Vladimira Kecmanovića, u dramatizaciji Koste Peševsog i Darka Bajića, koji je i reditelj ovog komada.

Reditelj Darko Bajić, je u obraćanju medijima ocenio je da ovaj komad liči na sntičku dramu, ali da, po njegovom mišljenju najviše liči na jednu jugoslovensku dramu.



„Sve ono što smo negde proživeli i od čega još uvek imamo posledice. Ali nemojte misliti da smo samo mi, kako to kaže Pekić, oni čije godine su pojeli skakvci. U mnogim zemljama sveta upravo je politika ta koja je dovela do toga da ljudi ne žive svoj život. Zato su ovaj roman i predstava univerzalni, a ova mlada ekipa glumaca koja još uvek nije pod aurom autocenzure, ima vremena da pokuša da skrati to vreme koje jedu skakavci.

Naš glavni glumac, pripovedač, pokušava da svojom emocijom ispriča priču svoje prošlosti, na momente smešno, na momente tako da, kako kaže Dušan Kovačević, „život potkazuje pozorište“ i prerasta u tragediju. Ali u ovoj predstavi nećete videti gubitnike, već borce koji se bore za svoj cilj, emociju, slobodan prostor u kom žive. Osećaćete težinu, ali i radost, kao i jednu vrstu spasenja“, rekao je Bajić.

Ulogu pripovedača u ovoj predstavi tumači Andrija Kuzmanović. Osvrnuvši se na lik koji tumači, ali i celokupnu tematiku koja je obrađena u predstavi Kuzmanović je rekao da je siguran da je ovom predstavom postignuto upravo to, da „nije bitno ni kako se zoveš, ni ko si, ni odakle si. Nacionalnost ili veroispovest, kada bismo ih stavili u neki drugi ili treći plan, živeli bismo mnogo lepše. Mogu da pričam to iz pozicije glumca, jer igram Muslimana u ovoj predstavi i volim ga najviše na svetu! Ovo je bio jedan divan proces za mene i u ovom trenutku sam jako srećan i zadovoljan što sam napravio priču sa ovom ekipom“.

Ulogu Murata igra mladi Jovan Jovanović, istakao je da su glumci dobili priliku da ispričaju jednu priču o vremenu o kom su toliko slušali, jer likove koje oni igraju su generacije njihovih roditelja.

„Priču o vremenu dosta bezazlenijem, u kom jedan mlad čovek nije morao toliko da razmišlja šta će biti sutra. Andrija (pripovedač) će vam u toj kafani pričati o ljubavi, o jednom istinskom prijateljstvu, o generaciji drugara iz škole, a potom i o jednom dečaku koji se rodio u nekim malo težim vremenima. Ono što je suština svega ovoga je da je u tim težim vrmenima, koja su došla nakon ovih bezazlenih, ljubav ni u jednom trenutku nije nestala. Ostala je tu i čak je postala i jača, jer smo počeli da strahujemo jedni za druge i u jednom trenutku zapravo počeli da razmišljamo šta će biti sutra“, rekao je Jovanović.

Iva Ilinčić, kojoj je poverena uloga Milice istkla je da je ljubav glavni motiv predstave:

„Ovo je jedna priča pre svega o ljubavi. Rat i sve posledice nakon njega, sve će se to videti u predstavi, ali je suština ljubav i prijateljstvo, kao i potencijalna ljubav i narušeno prijateljstvo. Velika je privilegija što imamo priliku da mi ovo ispričamo i da nas četvoro koji smo studenti (od nas šestoro u ekipi), imamo mogućnost da budemo deo ovoga. Ono što ću iz celog procesa sigurno pamtiti je ovaj timski rad koji je doveo do toliko zajedničkih rešenja“, rekla mlada Iva Ilinčić

Isidora Simijonović, uz Ivu Ilinčić je ženski deo glumačke ekipe, je o svojoj ulozi između ostalog rekla:

„Lik Esme je lik jedne mlade devojke koja ima ambiciju da se uda za čoveka koga voli, što joj ne uspeva, pa prolazi kroz jednu dramatičnu tranziciju. Vođena tom željom za osvetom i time da pokaže da može da nastavi dalje uprkos tome što joj je teško, ona se suočava sa uzburkanim emocijama. Otkrivajući njene snažne emocije, negde sam prepoznavala i prolazila kroz neke svoje lične neotkrivene emocije“, zaključila je Isidora.

Prva repriza predstave „Osama – Kasaba u NJujorku“ je 5. aprila, a potom se igra i 20. i 22. aprila.



(Beta)