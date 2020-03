Nova uloga Mika Džegera

LONDON – Bez obzira da li se nastupa pred arenom prepunom desetina hiljada obožavalaca ili glumi u filmu, Mik Džeger kaže da je iskustvo u suštini isto:on i dalje nastupa.

Džeger (76) u poslednjoj ulozi u trileru „Spaljena narandžasta jeres“ (The Burnt Orange Heresy), glumi bogatog kolekcionara umetnosti Džozefa Kasidija, preneo je Rojters.

Film, u kome glumi i Donald Saterlend, a koji je sniman u vili na jezeru Komo, biće pušten u bioskope danas u Njujorku i Los Anđelesu.

Iako glumi u dve scene, to je Džegerova najveća uloga od kada je 2001. glumio u filmu „Jelisejska polja“ (Elysian Fields).

„Gluma nije veliki deo mog života, ali kada glumim u tome uvek uživam „, rekao je Džeger za Rojters.

„To je druga vrsta nastupa. Volim da radim stvari koje me interesuju, bilo da je to gluma, muzika, komedija, bilo šta“, rekao je on.

