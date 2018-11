BEOGRAD – Svečanom akademijom i uručenjem godišnjih nagrada večeras je obeleženo 150 godina Narodnog pozorišta u Beogradu.

U punom Narodnom pozorištu, prisutnima se obratila rediteljka Ivana Vujić, novopostavljeni vršilac dužnosti upravnika nacionalnog teatra.

„Neobična mi je čast da stojim na ovoj sceni na 150. rođendan naše najveće i najdugovečnije kulturne i prosvetiteljske institucije. Beskrajno sam zahvalna na zadatku da sarađum sa više od 1.000 saradnika i da svake večeri igramo za oko 1.000 gledalaca“, rekla je Vujić.

Ona je na scenu izašla sa direktorkom Opere Jasminom Trumbetaš Petrović, direktorom Baleta Konstantinom Kostjukovim i drugim saradnicima i poručila da nije dovoljno samo voleti pozorište već da njemu treba služiti.

Proslavi 150 godina Narodnog pozorišta prethodila je jednomesečna kriza koja je razrešena jučerašnjom promenom upravnika, na šta se u svom govoru osvrnula glumica Nela Mihailović kojoj je uručena nagrada „Raša Plaović“ za ulogu Danice Čvorović u predstavi „Balkanski špijun“ u režiji Tanje Mandić Rigonat.

„Narodno pozorište je 25 godina moja matična kuća, matica. Sinonimi za ovu reč su centar, jezgro, srce, duša, zavičaj, postojbina, dedovina, dom, zemlja, majka. Sve to za mene je Narodno pozorište. Kad neko dirne u to, kada neko to pokuša da omalovaži, da uruši, da ponizi, onda se podigne glas. Ovih dana mnogi umetnici, producenti, organizatori, šminkeri, sufleri, dekorateri, rekviziteri, majstori tona, majstori svetla, obućari su podigli glas i čuli su nas. Hvala onima koji su nas čuli“, rekla je Mihailović.

Ona je naglasila da su taj glas dizali pre svega zbog sebe, jer su dužni generacijama koje će doći za njima, ali ponajviše su glas podigli jer su dužni svim onim velikanima koji su stvarali na sceni Narodnog pozorišta i gradili njegov ugled.

„Jedan od tih velikana je svakako veliki glumac i gospodin Raša Plaović i ja zaista osećam ogromnu čast što držim nagradu koja nosi njegovo ime“, rekla je Mihailović.

Ona je istakla da su to trenuci sreće koji se pamte ceo život.

„Nisu oni česti. Za te trenutke sreće su u mom životu pre svega zadužene moje ćerke Marta i Petra, moj Vladimir, moja majka, moji prijatelji, poneka predstava i poneka premijera i evo ova nagrada večeras“, istakla je Mihailović, zahvalivši svojim kolegama, ali i publici koja „uporno dolazi, prašta njihove greške i slavi njihove uspehe“.

Najboljom predstavom u okviru repertoara nacionalnog teatra u sezoni 2017/2018 proglašena je opera „Pepeljuga“ Đoakina Rosinija u režiji Jagoša Markovića.

Nagrada Narodnog pozorišta za najbolja individualna premijerna umetnička ostvarenja dodeljena je Neli Mihailović, rediteljki Tatjani Mandić-Rigonat, dramaturgu Maji Pelević, prvakinji Baleta Bojani Žegarac, prvaku Baleta Jovanu Veselinoviću i prvaku Opere Janku Sinadinoviću.

Pelević je poslala poruku u kojoj je članovima nacionalnog teatra čestitala na istrajnoj borbi koja je rezultirala pobedom i zahvalila im što su joj vratili veru u solidarnost.

Sinadinović je naglasio da je Narodno pozorište „sveto mesto, jer vek i po osvetljava naše duše i jer je pre toga bilo mesto stradanja“.

„Svu čast i zahvalnost zbog primljene nagrade iskazujem pozivom svima da svojim rečima i delima budemo uvek svesni svoje prolaznosti, dostojni ovog svetog mesta koje su nam zaveštali preci i koje mi treba da ostavimo svojoj deci“, rekao je Sinadinović.

Za izuzetno značajan ukupan umetnički i radni doprinos nagrađeni su prvakinja Opere Jelena Vlahović i kreator scenske maske Marko Dukić.

Plaketa Narodnog pozorišta, odlukom Upravnog odbora NP, pripala je Vladimiru Logunovu, koreografu i baletskom pedagogu, i kompaniji „Hjundai Srbija d.o.o.“.

Pohvale za uspešnu aktivnost Narodnog pozorišta pripale su glumcima Nebojši Dugaliću, Vanji Ejdus, Radmili Živković, Olgi Odanović, Svetlani Bojković, Zlatiji Ivanović, Slobodi Mićalović, Milošu Đorđeviću, Pavlu Jeriniću, Danijeli Ugrenović, Dušanki Stojanović Glid, Aleksandru Srećkoviću, Mileni Đorđević, kao i kompozitoru Anji Đorđević, kao i suflerima Dušanki Vukić i Gordani Perovskoj i inspicijentima Aleksandri Rokvić i Sanji Ugrinić Mimici, Inspicijentu Drame

Pohvale su dobili i Orkestar i Hor Opere, baletski Igrači Miloš Živanović, Tatjana Tatić i Milica Jević Drndarević, ansambl Baleta, pojedinci zaposleni u Sektoru tehnike i Sektoru stručnih i opštih poslova.

Zlatne značke za 20 godina rada u Narodnom pozorištu pripale su Dragani Del Monako, Milošu Dragiću, Tamari Đurić, Ivanu Mitiću, Milošu Nikoliću, Dejanu Popinu, Nikoli Stankoviću, Predragu Stojkoviću, Aleksandru Iliću, Vladimiru Panajotoviću, Mihajlu Stefanoviću, Goranu Miloševiću, Stevanu Štrpcu.

Na istorijat Narodnog pozorišta podsetili su dramski umetnici Milenko Pavlović i Ljiljana Blagojević uz plesnu tačku Dejana Kolarova i kolaž arhivskih fotografija, a pružen je i osvrt na proteklih godinu dana koje su obeležili sedam premijera Drame, tri premijere Opere, dve premijere Baleta, mnogobrojna gostovanja i nagrade.

Svečanosti su prisustvovali ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu Ivan Karl, predstavnici diplomatskog kora, članovi nacionalnog teatra i publika.

(Tanjug)