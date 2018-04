Otvorena galerija Novembar posvećena promociji mladih umetnika

Nova umetnička galerija „Novembar“ posvećena promociji mladih umetnika otvorena je večeras u Kursulinoj ulici u beogradskom naselju Vračar, izložbom „Bogovi su pali na teme“ autorke Ane Milenković.

Umetnička diretorka i kustos galerije „Novembar“ Maja Kolarić rekla je na otvaranju izložbe da taj umetnički prostor želi da doprinese stvaranju novih znanja u korist stručne i šire javnosti, zaposlenih i kolekcionara, a izložbeni program biće okrenut problemu višedecenijske migracije umetnika iz Srbije.

„Mnogi od njih izgubili su kontakt sa lokalnom scenom i ne znaju kako da joj pristupe, dok postižu značajne rezultate i ugledne karijere širom sveta. Galerija će poslužiti kao konektor i posrednik, pozivajući te umetnike da izlažu i da se ponovo povežu sa lokalnom zajednicom, stavljajući ih u direktan kontakt sa domaćom publikom, stručnom i širom javnosti, ali i kolekcionarima i ljubiteljima umetnosti“, rekla je Kolarić.

Galerija u kojoj će umetnici izlagati radove nastala je kao rezultat želje Srdjana Šapera da podrži i pomogne mladim slikarima i umetnicima da njihovo stvaralaštvo što pre nadje put do publike.

„Na ovim prostorima talentovanih umetnika i vanserijskih ideja nikada nije nedostajalo. Kao neko ko je nekada i sam tražio prostor za sebe u umetničkom svetu, znam koliko je važno kada vas neko podrži, kada vam kaže da ste na dobrom putu i da vam da šansu da predstavite svoj rad. Namera nam je da Novembar bude mesto gde će mladi umetnici moći da dobiju takvu podršku“, rekao je Šaper

Radovi Ane Milenković, slikarke koja živi i radi u Londonu, a bavi se širokim spektrom tehnika i medija, uključujući skulpture, fotografije, digitalni kolaž i print, prvi put su prikazani domaćoj publici.

Ana Milenković dobitnica je Nagrade za kreativnu inovaciju iz Fonda „Miloš Bajić“ 2012. godine u Beogradu, kao i „Clifford Chance Sculpture Award“ 2015. i „Griffin Art Prize“ 2016. godine u Londonu.

Izložba Ane Milenković „Bogovi su pali na teme“ biće otvorena do 3. juna, a više detalja o galeriji „Novembar“ i izložbenom programu za naredni period dostupno je na Fejsbuk i Instagram stranicama tog umetničkog prostora.

Galerija „Novembar“ radiće od utorka do petka od 12 do 20 časova, subotom 10.00 do 18.00, i nedeljom od 10.00 do 14.00.

