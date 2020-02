Ove 3 knjige PROMENIĆE život svim ženama

Da li ste ih već pročitale?

Dobra knjiga ima moć da vam podigne raspoloženje, odagna dosadu, da vas rasplače, nekad čak i da vam da odgovor na neka pitanja koja su vas dugo mučila.

Zato vam predstavljamo 3 knjige koje su pomogle hiljadama žena da promene svoj život nabolje!

1. Čudesno je biti žena (Helen Andelin)

Ova knjiga ženama daje odgovore na najčešća ženska pitanja:

Kako učiniti brak srećnim?

Koje ženske osobine su najprivlačnije muškarcima?

Šta je sreća za udatu ženu, i mnoga druga pitanja.

2. Žene koje suviše vole (Robin Norvud)

„Nešto u konceptu ljubavi veoma liči na patnju“. Ako spadate u grupu dama koje ovako razmišljaju, ova knjiga spada među one koje mogu da vam promene život. Opisuje šta se dešava osobi koja previše voli i šta to može da joj donese. Takođe, bavi se pitanjem zašto žene ostaju sa sebičnim muškarcima i šta je to što ih tera da vole takve osobe.

3. Kako da izlečite svoj život (Lujza Hej)

Jedna od najpoznatijih knjiga čuvene Lujze Hej u kojoj su predstavljenje metode kako da se oslobodite svega što vam šteti korisreći isključivo snagu volje, i kako da promenitestereotipni način razmišljanja. Ova knjiga vam pomaže i da otkrijete kako da zaista zavolite sebe i svoje telo, kroz najrazličitije probleme sa kojima se svako od nas susreće.