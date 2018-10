„Pčelica“ imala uspešan nastup na Sajmu knjiga

BEOGRAD – Izdavačka kuća „Pčelica“ imala je veoma uspešan nastup na nedavno završenom Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga na kojem je dobila tri priznanja i imala veliki broj posetilaca.

Vlasnik i direktor „Pčelice“ Goran Marković podseća da su za Sajam pripremili više od 50 novih naslova i ističe da su veoma zadovoljni reakcijom čitalaca.

„Nama je ovo jedan od najuspešnijih sajmova po posećenosti i posebno smo srećni jer smo imali blagu dozu pesimizma na početku Sajma, s obzirom na višegodišnju veoma agresivnu kampanju rijaliti programa i multimedijalnih sredstava koji kod najmlađih mogu ostaviti nesagledive posledice po razvoj“, rekao je Marković.

Odrastanje bez knjige je, naglašava, kao gubljenje vida i sluha.

„Utisak je da polako dolazi do zasićenja nekontrolisanim multimedijalnim informacijama i da se ljudi sve više okreću knjizi, hobijima, prirodi i da svoju decu vode u tom smeru. Nikad više mladih nije bilo na štandu „Pčelice“ i nadam se da to nije lažna nada i da to neće biti samo promena u Beogradu, već i u drugim sredinama“, rekao je Marković.

„Pčelica“ je sa Sajma knjiga ponela priznanje za najbolje strip-izdanje.

Nagrađen je grafički roman „Sat“, poduhvat grupe autora koju su predvodili scenarista Dragan Lazarević de Lazare i crtač Vujadin Radovanović Vuja.

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije i ove godine je nagradilo „Pčelicu“ nagradom za najbolje likovno oblikovanje knjige za decu i to za delo „Prijatelji iz savane“ autorke Nikolete Novak i ilustratora Alekse Jovanovića.

„Pčelica“ je dobila i novoustanovljenu nagradu „Lukijan Mušicki“, koju dodeljuje Udruženje dečjih pisaca „Sunčani breg“ za doprinos razvoju književnosti za decu.

Marković naglašava da posle Sajma nema odmora.

„Pored objavljivanja novih knjiga, bavimo se našim knjižarama kojih za sada ima tri. Uprkos velikim uspesima, ne borimo se lako, jer je ovo vreme veoma teško, najmanje naklonjeno knjizi i znanju i mi delimo sudbinu naših čitalaca. Posle ovog Sajma ima nade, ali potrebno je još mnogo vremena da bismo popravili položaj knjige u društvu“, istakao je Marković.

U narednom periodu, kako je objasnio, planiraju da ojačaju komercijalni sektor, jer je „teško parirati u tom pogledu beogradskim kolegama koje su u mnogo boljoj poziciji“.

„Pčelica ne bi bila Pčelica kada ne bi odgovarala na izazove pametno i hrabro. Pored promovisanja novih izdanja, počećemo i pripreme za Sajam knjiga u Bolonji, na kojem Pčelica tradicionalno predstavlja srpsko izdavaštvo za decu“, rekao je Marković.

(Tanjug)