Poslednjeg dana izložbe Čistač ulaz će biti slobodan (VIDEO)

V.d. direktora Muzeja savremene umetnosti (MSU) Slobodan Nakarada rekao je danas da će poslednji dan izložbe „Čistač“ konceptualne umetnice Marine Abramović, 20. januara, biti besplatan, kao i da će muzej tog dana raditi do 22 časa.

Nakarada je na konferenciji za novinare kazao da će pored najavaljenog performansa za taj dan, biti dodata još dva – „Odnos u vremenu“ (Relation in time) od 17 do 20 časova i „Umetnost mora biti lepa“ (Art must be beautiful) od 18 do 19 časova.

Prema njegovoj oceni, izložba „Čistač“ prošla je „više nego uspešno“.

On je rekao da je ta izložba koštala milion i 300 hiljada evra, dok prihod od izložbe do sada iznosi 18 miliona dinara.

Nakarda je rekao da budžet koji je dodeljen muzeju od strane Ministarstva kulture „nije razvojni budžet“ i ocenio je da to ministarstvo smatra da je „dovoljno zaradjeno od Marinine izložbe“.

„Na neki način imam svoj neki utisak da institucije koje dobro rade se na neki način i kažnjavaju. Mislim da se to odrazilo na ovaj budžet za 2020. godinu, imajući u vidu da smo na primer smo za osiguranje izložbi dobili nula dinara, što na neki način pokazuje odnos prema nama kao instituciji ali sam sa druge strane vrlo ponosan što smo ipak ovu instituciju zaštitili i što je ostala autentična“, kazao je on.

Nakarda je dodao da je izložbu posetilo preko 62.000 posetilaca, a da u poslednjih nekoliko dana kroz muzej dnevno prodje oko 1.500 posetilaca.

On je kazao da nakon zatvaranja izložbe muzej neće raditi mesec i po dana, kako je rekao, kao i u toku pripremanja izložbe, treba da se sklone sve postavke.

Šef kustosa Zoran Erić predstavio je program muzeja za 2020. godinu, a istakao je da će prva izložba biti otvorena 28. marta na temu brige o matičnosti.

Erić je rekao da će ta izložba biti povezana sa osnovnim delatnostima muzeja, pre svega „procesi digitalizacije koje rade sa Ministarstvom kulture i informisanja“.

On je kazao da se MSU nije do sada dovoljno bavio fotografijom i da je odlučeno da 18. jula bude otvorena izložba fotografija Goranke Matić.

