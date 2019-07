Požari na Arktiku, Sibiru, Aljasci, vide se iz svemira

ZAGREB – Naučnici već neko vreme upozoravaju na to da se područje Arktika zagreva dvostruko brže od ostatka planeta, ali izgleda da je situacija postala posebno loša nakon najtoplijeg juna u istoriji merenja na planeti.

Arktik poslednjih mesec dana bukvalno gori, prenosi Index.hr i navodi da se od Grenlanda preko Sibira i do Aljaske ogromni požari i oblaci dima nadvijaju nad severnom Zemljinom hemisferom, a šteta koju prave je ogromna.

Reč je o ogromnim požarima koji se vide i iz svemira, a kako prenosi Gardian, od juna do sada na području Arktika bilo ih je više od 100.

Najgore je na području Aljaske i Sibira, gde su požari najveći, neki čak tolikih razmera, odnosno zahvataju površinu na kojoj bi moglo da se smesti 100.000 fudbalskih terena.

Kako se procenjuje, jedan požar koji je goreo u Kanadi u državi Alberta zahvatio je površinu veću od 300.000 fudbalskih terena.

Kler Nulis iz Svetske meteorološke organizacije objavila je u sedištu UN u Ženevi zastrašujuće podatke u vezi sa tim požarom i okolnostima koje su do njega dovele.

Ona je rekla da je ove godine prosečna temperatura za jun u delovima Sibira u kojima je došlo do požara i do 10 stepeni Celzijusa viša nego što su to bile temperature u razdoblju od 1981. do 2000. godine.

Osim toga, objavljeno je i da su arktički požari samo tokom juna proizveli 55 megatona ugljen dioksida.

Sam po sebi, taj podatak mnogima neće biti jasan, ali kada ga uporedimo s činjenicom da toliko ugljen dioksida proizvodi Švedska na godišnjem nivou, taj podatak postaje strašan, navodi Index.hr.

Pored toga, 55 megatona ugljen dioksida je otpušteno samo u požarima tokom juna. Od početka godine je na tom području proizvedena 121 megatona tog gasa. To je jednako godišnjoj količini ugljen dioksida koju proizvede Belgija.

Gardijan navodi da bi ovi požari mogli da ubrzaju klimatske promene.

U članku se dodaje da ovi požari ispuštaju štetne zagađivače vazduha, uključujući čestice otrovnih gasova kao što je ugljen monoksid.

U Rusiji je čak 11 od 49 regija zahvaćeno požarima.

Tomas Smit, geograf životne okoline pri Londonskoj školi ekonomije, za USA Tudej kaže da ovakvi požari nisu zabeleženi tokom 16 godina korišćenja satelita na tom području.

Dodaje da će oni dovesti do velikog globalnog zagrevanja zbog velike količine ugljen dioksida koji stvaraju.

Smit ističe da je količina CO2 koji su proizveli požari Arktičkog kruga samo tokom juna 2019. godine veća od količine CO2 proizvedene u istom području svakog juna od 2010. do 2018. godine.

Prema izveštaju NASA Earth Observatory, požari stvaraju štetu i na područjima koja nisu direktno zahvatili. Naime, oni javljaju kako se oblaci dima šire Rusijom i utiču na kvalitet vazduha.

Atmosferski naučnik Santijago Gaso je na Tviteru objavio da su sibirski požari stvorili dimni poklopac koji se proteže preko četiri i po miliona kvadratnih kilometara središnje severne Azije.

Kako javlja Vajs pozivajući se na Moskov tajms, gusti dim već je obavio brojne ruske gradove pa je disanje otežano.

Dodaje se da su lokalni stanovnici pokrenuli peticiju kako bi pritisli vlasti da proglase vanredno stanje, koju je do sada potpisalo više od 400.000 ljudi.

