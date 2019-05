Predstavljanje romana „Gvozdeni oblaci“ Branislava Jankovića

BEOGRAD – Promocija istorijskog romana „Gvozdeni oblaci“ Branislava Jankovića biće održana u utorak, 28. maja, u 18 sati u knjižari Delfi SKC u Beogradu.

Osim autora, o novim hronikama raspopa i istražitelja Jevrema Utvića govoriće novinarka Ksenija Prodanović i pisac Dejan Stojiljković, koji je i urednik knjige.

Prema rečima Prodanovićeve, radnja ovog istorijskog trilera počinje ubistvom žene u haremu Zekerija-paše, jednog od zapovednika Niša.

Pošto ne može da sam pronađe ubicu, paša traži pomoć od Uzun-age, svog najvećeg neprijatelja, da pronađe i dovede raspopa Jevrema Utvića, razvratnika i bivšeg ubicu, pripadnika Obrenovićeve tajne policije.

Iako mu je glava ucenjena zbog učešća u Milojevoj buni, Jevrem se odaziva pozivu, ali ni njegovo prisustvo na pašinom dvoru ne sprečava nova ubistva. U lagumima ispod pašinih dvorova raspop pronalazi tajne koje će baciti senku sumnje na svakog u istrazi.

Besomučna potraga vodi čitaoca od ciganskih šatri do turskih zindana, od spaljenih srpskih sela do niških džamija, od izdaja do večnih prijateljstava, od senki do sunca.

I do jedne ljubavi zbog koje se paša i aga nikada neće pomiriti.

