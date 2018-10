Predstavljena knjiga Matije Bećkovića „100 mojih portreta“

BEOGRAD – Knjiga „100 mojih portreta“ pesnika, akademika Matije Bećkovića, u izdanju Kompanije „Novosti“, predstavljena je danas na Beogradskom sajmu knjiga.

„Imao sam sreće da mi prijatelji budu neki od najznačajnijih ljudi našeg vremena. Nisam pomišljao da bi mnogi moji prijatelji mogli umreti pre mene i da bih mogao ostati sam. A kada se to dogodilo, nije mi preostalo ništa drugo nego da o njima pišem“, objasnio je Bećković motive za svoju novu zbirku pesama koju je urednica Jelena Jovović nazvala “lirskom autobiografijom o drugima” i „pesničkom brojanicom“.

Jedna od najposećenijih promocija na ovogodišnjem Sajmu knjiga počela je obraćanjem slavnog reditelja Emira Kusturice koji je nakon razgovora o Bećkovićevoj knjizi na istom mestu, Platou „Branko Miljković“, predstavio i svoju knjigu „Šta mi ovo treba“.

Kusturica je Bećkovića nazvao „najvećim selebritijem“.

„Ni u jednom narodu ne postoji da je najslavnija osoba pesnik. On je jedini koji je uspeo da našu književnost dovede do tačke na kojoj ironija postaje umetnost, da u svojoj poeziji ostvari ironijsku distancu od stvarnosti“, istakao je on.

Kusturica je primetio da su najuzvišenije tačke njegove književnosti upravo one za koje je bio optuživan da podstiču nered, nemir i nacionalno.

“Ćeraćemo se još” je najduhovitija parabola koja govori ne samo o istoriji srpskog naroda nego svih ovde. Kada Matija kaže da more dobro stoji uz njegov plavi džemper, to je ideja da se od svake, i usputne senzacije može napraviti velika poezija, od banalnosti široka priča, a da se i u onome duboko zaptivenom u našu tradiciju može pronaći ironijska tačka koja mu daje svevremenost“, ocenio je Kusturica.

Pisac Vladimir Kecmanović je rekao da mu se sve dopada u Bećkovićevom opusu – „od perioda u duhu Majakovskog i srodnog Miljkoviću, preko vraćanja epskoj tradiciji i crnogorskim korenima, do najnovijeg“.

Priznao je da ga je u najnovijem delu fascinirala vitalnost, i ljudska i pesnička, sa kojom je Bećković pristupio nečemu što je i njegova (Kecmanovićeva) davna opsesija – „kako od današnjeg debilizovanog jezika napraviti umetnost“.

„U ovoj zbirci prisutne su sve ključne faze Matijinog rada, ali je najdominantnija ova o kojoj sam govorio. A ja bih ovu knjigu u duhu današnjeg jezika mogao nazvati “grupnim selfijem Matije Bećkovića”, rekao je Kecmanović i pročitao pesmu o Branku Miljkoviću.

Bećković se nadovezao govoreći o svom susretu sa Miljkovićem 1960. godine, ali i o samom pesniku, kako je nosio crveni prsluk i bele rukavice, otišao u Zagreb uveren da tamo pesnike više cene nego u Beogradu, ali i kako su nakon njegove smrti njegove metafore postale istine.

„Svi srpski pesnici tvrde da će se ubiti, a ubio se samo on. Jedini je on bio kadar da svoju glavu da za poeziju koja je, plaćena tom najskupljom cenom i kada bi video šta je svojom smrću za poeziju učinio, Branko bi, uveren sam, sve isto ponovio“, rekao je Bećković.

