Preko 25.000 ljudi na No Sleep festivalu

BEOGRAD – Preko 25.000 ljudi iz više od 30 zemalja širom sveta posetilo je novi Exitov No Sleep festival, koji je tokom tri noći i četiri dana na 12 festivalskih lokacija širom Beograda okupio preko 100 predstavnika domaće, regionalne i svetske klupske scene, saopštili su danas organizatori.

U programu, koji se odvijao danonoćno, bili su i neki od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Fatboy Slim ili Nina Kraviz, kultna imena kao što su Cašius, Lee Burridge, Đ Tennis, Marcel Fengler, Francois X ali i zvezde nove generacije kao što su Dax J, I Hate Models ili Randomer.

Ljubitelji alternativnog zvuka uživali su u autentičnom zvuku izvođača kao što su Aleksi Perala, Molly, Olof Dreijer, Agnes Aves, Black Merlin, Philip Berg i Pascal Walter, dok je široka domaća i regionalna selekcija obuhvatila neke od ključnih aktera kao što su Marko Nastić, Dejan Milićević, MKDSL, Peppe, Đ Jock, Filip Xavi, Vladimir Aćić, Sonja Sajzor, Monosačharide, 33.10.3402, Sćwabe, Nevena Jeremić, Neutron, Petar Cvetković, Johana, Dušan Lilić, Doo i brojni drugi.

Žurka je počela u četvrtak uveče na glavnoj festivalskoj lokaciji, Velikom Hangaru u Luci Beograd, gde je antologijskim „Rejvom u Hangaru“ Fatboy Slim držao publiku u visokoenergetskom naboju od prvih do poslednjih taktova, uz hitove „Praise You“, „Right Here, Right Now“ ili „Star 69“.

Već narednog dana, festival je u punom kapacitetu zavladao beogradskim klubovima Drugstore, 20/44, Marsh Open Space, Mladost, Gadost, Gajba, Mint, Yugovinyl, Tranzit i Dot.

Jedna od najvećih Đ zvezda, Nina Kraviz, koja je atmosferu dovela do usijanja u furioznom dvosatnom setu u Hangaru, još jednom je potvrdila status liderke današnjeg tehno pokreta, dok su je u stopu pratili mladi tehno magovi Dax J i I Hate Models.

Iste večeri, Drugstore su „zapalile“ četiri velike trap ekipe, Gašivity, FAM, Loudpack Zone i Vatra, ali i francuski tehno doajen François X.

Nakon dva dana prave rejverske atmosfere, subota u Hangaru bila je rezervisana za fanove melodičnog, emotivnog hausa koji su u pravom subotnjem maniru bili raspoloženi za ples i krajnje opuštenu, klupsku atmosferu.

Noćni simbol Pariza, klub Rex, sinoć je proslavio 30 godina neumornog rada, a njihovi muzički gosti u Beogradu bili su Cašius, Lee Burridge, Molly i Pascal Walter, dok su domaćini ove žurke bili minimal mag Petar Cvetković, te Marko Nastić, koji je dočekavši prve zrake jutarnjeg sunca svojim nastupom i zvanično zatvorio glavnu festivalsku lokaciju No Sleep Festivala.

Na noćnom programu u beogradskoj „tehno katedrali“ sinoć su se nizali domaći izvođači Vanja Bursać, Vojkan Bećir i Sonja Sajzor nakon kojih je famozni Olof Dreijer, muzički genijalac iz kultne švedske grupe The Knife, u svom euforičnom Đ setu poveo publiku na putovanje ispod prepoznatljivog svoda kluba Drugstore.

Dok je u malom klubu Filip Xavi imao maratonski „all-night“ set, novosadski znalac Lag svojim visokoenergičnim nastupom prešaltao je publiku u drugi deo večeri i pripremio teren za Randomera, britansku tehno zvezdu u nezadrživom usponu, koji je i u premijernom nastupu u Beogradu dokazao zašto mu predviđaju uspon na sam vrh svetske scene.

Umesto nedeljnog odlaska na pijacu, najtvrđe rejvere na klupsku ekstravagancu poveli su momci iz poznate Concrete Đz ekipe, Bojan Vukmirović i Luka Concrete, koji su do samog kraja ispratili dve maratonske noći i dana u klubu Drugstore.

No Sleep karavan ušao je u svoje završne časove, te će, nakon finalnih aftera u klubovima Drugstore i Mint, svojevrstan ispraćajni matine biti održan u baru Pržionica, gde će selektorski duo Akioki i zvanično zatvoriti ovogodišnje izdanje festivala, koji je pokrenut u svom „nultom“ izdanju prošle godine u okviru Exita.

