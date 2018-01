Premijera predstave 'Korešpodencija' u Zvezdara teatru

U beogradskom Zvezdara teatru je za petak 1. februara zakazana premijera komada „Korešpodencija“ radjena prema tekstu Borislava Pekića, u dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza i režiji Gorčina Stojanovića.

Povodom premijere novog komada na repertoaru Zvezdara teatra, na konferenciji za medije govorili su reditelj Gorčin Stojanović i kompletna glumačka ekipa koju čine: Branislav Lečić, Slavko Štimac, Anica Dobra, Joakim Tasić, Jelena Stupljanin i Branko Vidaković.

Gorčin Stojanović je u obraćanju medijima rekao da su očigledni razlozi za prihvatanje poziva za rad na predstavi svakako Pekić i Mihiz, Bata Stojković, na čijoj sceni će se predstava igrati, ali i da mu je i samom teško da izdvoji lične razloge zbog kojih je prihvatio da režira „Korešpodenciju“, jer ih je kako kaže mnogo:

„Poslednji put sam u ovom pozorištu režirao pre 20 godina, predstavu u kojoj je glavnu ulogu igrao Bata Stojković. Nije bez značaja da sam na ovoj sceni upoznao majku svog deteta, nije slučajno to što smo Leka i ja pre čtvrt veka radili Hamleta, a sada Korešpodenciju. Nije slučajno ni to što sam dva ili tri puta pokušao da radim sa Anicom, pa nam se nije dalo, nije slučajno što je tu Slavko Štimac, koga ja znam duže nego on mene.

Takođe, nije slučajno što sam sa Jelenom Stupljanin sa kojom sam radio i u pozorištu i na filmu, ponovo u istoj priči. Ni sa Banetom Vidakovićem kog obožavam, a s kojim sam radio jednom, ni Joakim, zato što kad sam ga prvi put video na pozornici pomislio sam da je to nešto novo.

Ništa nije slučajno. Pa ni to kada me Duško zvao. Pa smo pričali na temu Korešpodencije i to što je na moju ponudu brzo odreagovao, a nije slučajno ni to što je Duško Kovačević malo i radio sa Mihizom, na dramatizaciji“, rekao je pored ostalog Gorčin Stojanović.

Branislav Lečić koji u predstavi tumači ulogu dede Lupusa, takođe je istakao svoje razloge za ulazak u glumačku podelu i prisetio se susreta sa Pekićem u Londonu:

„Kad razgovarate sa njim onda vidite da leti između neba i zemlje i da iz tog njegovog neba možete dosta toga da saznate. U ovom tekstu iako na prvu loptu ne deluje kao tekst koji je savremen, on ustvari ima duboku savremenost. Svako ko dublje zaroni u materijal videće koliko je to danas prepoznatljivo, da li iz sopstvenog života ili iz života ljudi koji pored vas žive, pa ste videli šta sve može čoveku da se desi. Princip teksta je zanimljiv jer se bavi time kako i na koji način sačuvati porodicu, kako i na koji način preživeti, kako uravnotežiti svoju slobodarsku prirodu, duha i želje za igrom i maštom sa onim što je krajnje konkretno i realno, a to je da se preživi“, rekao je Lečić.

Povodom ove predstave u kojoj tumači ulogu Milice Njegovan, Anica Dobra je rekla:

„Kad pričamo o savremenosti koju je pominjao Leka, rećiću jedan deo mog teksta : da kod nas u Srbiji žena ne živi kao metla u ostavi, da se vadi samo kada kuću treba čistiti i pajati, a posle opet u mrak tura, ja bih možda nešto i znala, ovako… Milica Njegovan jeste nekakav stub porodice, gde je Lupus nekakav Korleone iz Kuma. Struktura porodice je takva da se svi jako dobro drže i ta Milica je i kao nekakav budilnik koji ili zvoni ili zuji ili zvoca, ili zanoveta ili zabavlja ili zapoveda ili zavodi, u smislu, red,“ ocenila je Anica Dobra.

Slavko Štimac, partner Anice Dobre, koji igra Hadžiju, sina Lupusovog, takođe nije krio zadovoljstvo što se našao u ovakvoj glumačkoj podeli kao ni najmlađi u glumačkoj ekipi, Joakim Tasić, koji tumači i najmlađeg člana porodice Njegovan, koju će publika upoznati u „Korešpodenciji“.

Jelena Stupljanin, se nakon dužeg vremena vratila u zemlju i u pozorište, u „Korešpodenciji“ je dobila ulogu mlade dame, partnerke Joakima Tasića, koja je glavni uzrok njegovih ljubavnih, a ispostaviće se, i ostalih problema. Jelena je izrazivši zahvalnost reditelju koji ju ponovo pozvao da saradjuju, nije krila oduševljenje zbog prilike da igra sa svojim glumačkim idolima:

„Kada mi je Gorčin rekao da ću da igrma ulogu Juliške Tolnaj, koju je Ružica Sokić igrala u prvoj postavi, bila sam oduševljena. To je nešto što će mi do kraja života značiti. I ovo je prvi put da igram u Zvezdara Teatru, nadam se ne i poslednji, jer je ovo mesto sa divnim ljudima. Fantastično pozorište!“, ocenila je Jelena Stupljanin.

Branko Vidaković koji u predstavi tumači lik Ilije Garašanina smatra da ovakva glumačka ekipa povlači i velika očekivanja opublike, je izrazio nadu da će publika biti zadovoljna ovom predstavom.

„Scena iz komada koja mene proganja je taj građanski duh koji je neuništiv, to je nešto što će vas zapljusnuti sa scene i podsetiti zašto ljudi dolaze u pozorište. Dolaze da bi videli kako je ustvari onaj tamo zao, a nisam ja, kako je onaj tamo gramziv a ne ja, pa i smešan“, zaključio je Bane Vidaković.

(Beta)