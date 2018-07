Premijera predstave „O miševima i ljudima“ Dine Mustafića

BAR – Dugo najavljivana premijera predstave „O miševima i ljudima“ u režiji jednog od najznačajnijih reditelja današnjice, Dina Mustafića, odigrana je sinoć na sceni u Starom Baru, u okviru 31. izdanja „Barskog ljetopisa“, saopštili su producenti.

Predstava, rađena po istoimenoj noveli Džona Stajnbeka, koprodukcija je „Ljetopisa“ i Gradskog pozorišta Podgorica.

Stajnbekovo delo je smešteno u tridesete godine prošlog vijeka, u period Velike depresije u Americi.

Njegovi likovi pripadaju obespravljenoj radničkoj klasi i slika su siromaštva i teškog života najnižeg sloja ljudi.

Glavni junaci, Džordž i Leni, dva su prijatelja koja radeći mukotrpno na farmama, pokušavaju naći svoj komad zemlje, dom, znak sopstvene slobode.

Osim teme socijalne pravde, ovo je i priča o prijateljstvu, snovima, iluzijama kao neophodnosti opstanka u surovom okruženju koje marginalizuje drukčije, stare, bolesne i osobe sa smetnjama u razvoju; o begu u utopiju kao jedinom mjestu na kojem možemo biti srećni.

„Mi smo želeli da sve te tematske linije sačuvamo u našoj inscenaciji. Dakle, želeli smo da sačuvamo tu jednu apoteozu prijateljstvu, čovekoljublju, jednoj nežnosti, brizi koju iskazuju dva glavna junaka jedan za drugoga. Sa druge strane, bila nam je vrlo bitna socijalna komponenta, jer svi likovi na neki način prave atmosferu tog svog nedorečenog, neiskazanog sna, a to je da negde postoji taj neki drugačiji, bolji svijet, mnogo pravedniji od onog koji žive. Ta egzistencijalna tjeskoba, ta muka, depresija, samoća i tišina koja ih ophrvava i lomi im kičmu su nam bili bitni kao emotivna i idejna čvorišta predstave“ kazao je Dino Mustafić nakon premijere.

Pozorišna interpretacija priče „O miševima i ljudima“ zahvaljujući jasnoj, usredsređenoj, humanistički orijentisanoj, rediteljskoj viziji Mustafića, može se čitati u arhetipima, odnosno u kontekstu najuniverzalnijih ideja ljudske prirode i života, ne odmičući od vrlo konkretno definisanog hronotopa koji Stajnbek svojim klasikom zadaje.

Dramaturgiju i dramatizaciju predstave potpisuje Stela Mirković.

Njen rad na Stajnbekovom tekstu i već gotovom dramskom predlošku koji je napisao, podrazumevao je dominantno intervencije u vezi sa razvijanjem likova koji su urađeni tako da nijedan od njih ne bude samo puka funkcija, već zaokružen od početka do kraja. Džordž je tako čestit i dobar čovjek okrenut realnosti i egzistencijalnoj borbi, dok je Leni, krupan i snažan muškarac sa smetnjama u razvoju

.“Ideja interpretacije Džordžovog lika je da drugi zapravo prvi, što je veliki izazov za savremenog čoveka, koji je egocentričan. To je ideja o tome šta možemo da uradimo za drugog. Drago mi je da sam se suočio sa tom idejom kroz ovaj komad i lik, jer to je težnja vrlini. Džordž je danas svak onaj ko je nesebičan da se za drugoga, da „povuče“ za onoga koji ne može. Svako od nas je Džordž kad uspe to da uradi, kad uspe da se da za drugog, istakao je Mišo Obradović, koji je igrao Džordža.

Ostale uloge u komadu tumače: Branko i Pavle Ilić, Dejan Đonović, Marija Đurić, Božidar Zuber i Vule Marković.

Scenografiju je uradila Smiljka Šeparović Radonjić, kostimografiju Lina Leković, dok je muziku komponovala Tamara Obrovac.

Nakon premijere, igraće se i reprize i to 24. i 25. jula, kao i 06. avgusta.

(Tanjug)