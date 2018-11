Promocija knjige „Mojih pedeset“ Branka Đurića Đure

BEOGRAD – Kada ste „Bogom dani za komediju“, kako je kazao novinar i TV voditelj Ivan Ivanović na predstavljanju prve knjige „Mojih pedeset“ Branka Đurića Đure, onda je i veče u „Đurinom dvorištu“, kako je večeras nazvan Dorćol Platz za ovu priliku, bilo sjajna zabava

Branko Đurić, svima znan kao Đuro, šegačio se na svoj račun, ali i na račun dvoje svojih prijatelja a večeras promotera, koleginice po peru Jelice Greganović i već pomenutogi Ivanovića, a celom zabavom je rukovodila PR menadžer izdavača, „Lagune“, Tanja Vučković.

Vučkovićeva je publici, koje bi sigurno bilo mnogo više da su znali gde je Dorćol Platz, kao što je red, predstavila novopečenog pisca, čuvenog sarajevskog „nadrealistu“ a zvanično multimedijalnog umetnika, rođenog 1962. koji je diplomirao Akademiju scenskih umetnosti.

Đuro je to docnije ilustrovao kroz anegdotu o svom pripremanju da se upiše na Akademiju. Da je samo to izveo, niko ne bi posumnjao da je na podijumu diplomirani glumac.

„Prvog dana nakon pedesetog rođendana Đuro je odlučio da narednih pedeset dana u formi dnevnika zabeleži svoj život, uspomene, sećanja“, rekla je Vučkovićeva i publici najavila da će to biti „kao da sedite s Đurom u njegovom dvorištu dok vam prepričava dogodovštine o ludim žurkama, bliskim susretima sa smrću, druženju sa slavnim ličnostima…“

Ona je citirala Đurinu izjavu datu prilikom nedavne posete Sajmu knjiga u Beogradu: „Pisao sam o stvarima koje niste mogli da pročitate u mojim intervjuima i vidite u javnim nastupima. Mnogi koji su mislili da me poznaju, iznenadiće se knjigom. ‘Mojih pedeset’, to sam pravi ja“.

Ovu izjavu je dopunio dr Noa Černi, koji je na zadnjoj strani knjige napisao da mnoge od ovih priča (a ima ih 50) nisu nikada objavljivane a Đuro je plakao i smejao se dok ih je pisao .

„Nisu sve slavne ličnosti rade da podele svoj privatni život kao Đuro. Knjiga će vam pomoći da ga upoznate onakvog kakav zaista jeste: trodimenzionalna, kompleksna, otkačena, ponekad čudna, ali uvek simpatična, kreativna, duhovita i generalno zabavna osoba, upožnajte mog dragog prijatelja“, zabeležio je Černi.

(Tanjug)