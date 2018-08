Prva velika izložba umetnosti čija je tema konspiracija

NJUJORK – Na novoj lokaciji njujorške Medison avenije na kojoj je smešteno odeljenje Brojer Metropoliten muzeja za savremenu, avangardnu umetnost, 18. septembra biće otvorena jedinstvena izložba posvećena temi konspiracije (zavera, prikrivanje) saopštila je pres služba najvećeg američkog muzeja.

Ovo je prva izložba na ovako vizuelno apstraktnu temu koja će trajati do 6. januara 2019. godine a autori su kustosi odeljenja za medije Jan Altever i Dag Eklund.

Tokom proteklih 50 godina umetnici su istraživali skrivene operacije moći i skrivene sumnje između građana i vlasti.

Izložba pokriva period od 1969. do 2016. i obuhvata 70 eksponata 30 umetnika koji su ih radili kao slike, i skulpture, fotografije, video radovi i instalacije. Svi eksponati prikazuju alternativnu istoriju perioda posle Drugog rata ili ilustruju neke savremene događaje koji su u neku ruku „arheologija“ savremenog sveta i nemirnih vremena.

Mnogi eksponati koji pokazuju već neizmenljive aspekte posleratnog perioda bili su plodno tlo da konspiracija bude maksimalno prisutna . To je pre svega komleksnost i dramatično širenje zapadnih demokratija i njihove birokratije. Prema onome što će biti prikazano na ovoj neobičnoj izložzbi u njenom fokusu su, pre svega, konspiracije u zapadnim zemljama pa sve do predsedničkih izbora 2016. godine u SAD.

Prikazujući uporedo dve vrsta konspiracija izložba je podeljena na dva dela.

Prvu čine radovi umetnika koji su se strogo držali javnih izvora o nekim događajima otkrivajući tajne mreže o propadanju njujorških korporacija kao što je Šelova i malverzacije sa nekretninama u Njujorkju široko povezanih mreža između politicara, biznismena i trgovaca oružjem.

Drugi deo izložbe će prikazati dela umetnika koji naglavačke strmoglavljuju u bolesne snove nezadovoljnika i razočaranih stvarajući potpuno fantastične prizore koji otkrivaju neprijatne istine u vremenu pretrpanog informatičkih haosa i koji slabe poverenja u institucije.

Mnogi umetnici čija će dela biti izložena zauzimaju ugledna mesta u nekim pokretima sa kojima ih najčešće dovode u vezu i koja su uglavnom apolitični poput pop arta ili konceptualnog.

