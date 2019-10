Prvi ''Brk“ Andrije Kuzmanovića

Na 28. „Danima Zorana Radmilovića“ glumac Andrija Kuzmanović je dobio nagradu „Zoranov brk“ za ulogu Pripovedača u predstavi „Osama-Kasaba u Njujorku“ beogradskog Zvezdara teatra.Ovaj pozorišni festival koji se održava u Zaječaru pre svega je posvećen glumačkoj igri, a „Zoranov brk“ koji se dodeljuje najboljem glumcu večeri je najprestižnija nagrada.“Imam teoriju da je omiljeni glumac onaj koga bi voleo najviše da zagrliš, a to je ovaj čovek čiju sam nagradu večeras dobio. Verovatno još uvek nisam svestan koliko sam srećan zbog predstave i zbog svega, ali je ovo definitivno nešto što mi mnogo znači u životu“, rekao je po dobijanju „Zoranovog brka“ Andrija Kuzmanović.Predstava „Osama-Kasaba u Njujorku“ nastala je po romanu Vladimira Kecmanovića u adaptaciji Koste Peševskog i Darka Bajića koji je i reditelj predstave. Ekipu čine mladi gluci Andrija Kuzmanović, Jovan Jovanović, Iva Ilinčić, Branko Janković, Isidora Simijonović i Amar Ćorović.Pripovedač Andrije Kuzmanovića radi u malom baru u Njujorku. To je ostrvo spasa na koje ga je izbacila bujica nacionalističkih sukoba koja je poplavila i uništila zemlju njegovog porekla, bivšu Jugoslaviju. Na tom mestu on je siguran, ali daleko od sreće koju je imao nekad, dok je odrastao i živeo sa svojim prijateljima. Taj bezbrižan period uzaludno pokušava da prepriča nezainteresovanim gostima kafića.„Osobine i vrline jednog normalnog čoveka, kome svi težimo. Uopšte me nije zanimalo ko je i šta je, bitno je da je čovek u biti, ljudsko biće, neko ko hoda ovom planetom i ko bi trebalo da bude jedno od najpamentijih bića. Nisam branio ni veroispovest, ni poziv, već samo ljudskost. Ljudi se ovde prepoznaju zato što ovo jeste životna predstava, ima sve elemente života u pravom smislu. Zato je meni interesantno da je igram, a ljudima da gledaju. Vidim da se vraćaju da ponovo gledaju predstavu i da su lepo raspoloženi kad se predstava završi, bez obriza što neki plaču. Sve je to sastavni deo života“, rekao je Kuzmanović.Na ovogodišnim „Danima Zorana Radmilovića“ tokom osam dana u takmičarskoj konkurenciji i pratećim programima odigrano je 17 aktuelnih pozorišnih predstava iz Srbije, regiona, Rumunije, Bugarske.

(Beta)