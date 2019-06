Prvi put u Pozorištu mladih – predstave i u junu

NOVI SAD – Prvi put od kako postoji Pozorište mladih u Novom Sadu publika će moći da gleda i predstave u junu pod motom “Da se smrzneš od smeha”, a gostovaće pozorišta iz nekoliko gradova u Srbiji.

“Ideja je da naviknemo ljude da sada mogu da dolaze i u junu u Pozorište mladih da gledaju predstave. Mi smo rešili da ih iznenadimo. S obzirom na to da mi nemamo klimatizovanu dvoranu, zapravo, mi nemamo ni dvoranu, ali ovu u kojoj smo trenutno, a to je velika sala, uspeli smo da klimatizujemo, pa će upravo ovde naša publika moći da gleda predstave i tokom juna”, kaže za Tanjug direktor Pozorišta mladih, Mihajlo Nestorović.

U ovom najstarijem lutkarskom pozorištu na Balkanu, od početka juna, već je gostovalo pozorište iz Sombora, a do kraja meseca publika će moći da gleda predstave gostujućih pozorišta iz Beograda, poput Ateljea 212, Proces teatra, YugoArt, Vihor teatra i mnogih drugih.

Sutra, 18. juna, od 20 sati, na repertoaru je predstava Ateljea 212 “Moja ti”, u režiji Aleksandre Milavić Dejvis, a igraju Svetlana Bojković, Gorica Popović, tatjana Bošković, Jasmina Avramović, Sofija Juričan, Ivan Mihailović i Gorica Šutić.

“Muzičko-poetski kabare “Da, to su bili dani”, publika će moći da pogleda 22. juna, od 20.30 sati, a učestvuju Nebojša Dugalić, Boris Pingović, Nina Ćosić, Vojislav Savić”, najavio je direktor Pozorišta mladih Mihajlo Nestorović.

Predstavu “Naši dani”, po delu Radoja Domanovića, a u adaptaciji, režiji i glavnoj ulozi sjajnog Radoslava Milenkovića, publika će moći da pogleda 22. juna, od 20 časova. U utorak, 25. juna, od 20 sati, u Pozorištu mladih gostuje Udruženje za razvoj kulture “Free space”, iz Beograda, sa Stand daown šouom Nebojše Milovanovića.

U junu su i dalje aktuelni redovni termini za decu, četrvrtkom od 18.00 sati i subotom i nedeljom, od 11.00 časova.

“Ovo je jedan dinamičan početak leta, a sredinom juna idemo na Festival “Pozorišni maraton” u Somboru, sa predstavom “Snežna kraljica”, a u julu nas očekuju vreli kotorski dani na Festivalu “Kotorski dani za đecu”, gde ćemo nastupiti sa predstavom “Lepotica i zver”, kaže direktor Nestorović.

Nakon letnje pauze, najavio je Nestorović, u Pozorištu mladih počinju probe sa rediteljkom Oliverom Đorđević i dramaturškinjom Danicom Nikolić Nikolić.

“Radimo jednu komediju koja će u maniru Oljinih predstava biti urnebesna, a na temu je zaljubljivanja. Dakle, profilišemo repertoar večernje scene za mlade, da ih privučemo, odnosno vratimo pozorištu, jer svi ti mladi su bili deca kada su prve pozorišne korake stekli upravo našem pozorištu. Red je i da nastave da koračaju kroz taj teatarski period u životu, nastavljajući da gledaju predstave u Pozorištu mladih”, kaže direktor pozorišta Mihajlo Nestorović.

Upravo za najmlađu publiku, Pozorište mladih ove godine realizovalo je, zajedno sa Fondacijom “Novi Sad EPK 2021” projekat “Publika u fokusu”, što je svojevrstan edukativni program za najmlađu pozorišnu publiku.

“Pozorište bi trebalo da bude “pozorišni dragstor, gde će mladi pronaći skrovište od svega. Zbog toga smo uveli radioničarski prsitup gledanja predstava za najmlađe. To znači da glumci edukuju i pripremaju decu decu za komad koji će gledati u Pozorištu mladih.

U praksi to znači da profesori Akademije dramskih umetnosti, studenti masterklasa Akademije, odnosno primenjene glume i naši glumci na radionicama za decu u novosadskim školama, najmlađe edukuju o pozorištu, predstavama, glumi, književnosti i upućuju ih na to šta će gledati u pozorištu. Posle predstava razgovaraju sa glumcima”, objašnjava direktor Pozorišta mladih i naglašava da će to pozorište, po ovakvom načinu rada sa decom, u budućnosti biti prepoznatljivo.

(Tanjug)