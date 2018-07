PULA – Kada se nađete pred tako velikim zvezdama kao što su Meril Strip, Pirs Brosnan, Kolin Fert i Stelan Skasgard morate da imate mnogo samopuzdanja da bi snimanje filma izaveli do kraja, kazao je Ol Parker, reditelj filma Mama Mia: Here We Go Again“, na današnjoj konferenciji za novinere u Puli.

Konferenciji za medije prisustvovala su i tri mlada glumca koja igraju u filmu: Džeremi Irvajn, Džoš Dilan i Hju Skiner.

