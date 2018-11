Roman „Nizvodno“ Đorđa D Sibinovića

BEOGRAD – Izdavačka kuća „Agora“ objavila je roman Đorđa D Sibimovića „Nizvodno“ u kome se prate životi više generacija članova triju porodica Cerovića, Grujića i Mandića

„Bliska prošlost na području nekadašnje Jugoslavije obeležena lomovima, artikulisanjem društveno-ideoloških protivstavova kao i naglim rezovima u međuljudskim odnosima i položaju pojedinca u borbi za sopstveni opstanak, na jedan sasvim savremen i provokativan način ponovo je oživljena u knjizi ‘Nizvodno’, romanesknoj porodičnoj hronici koja u vrtlogu vremena, kroz više generacija, prati sudbine triju porodica – Cerovića, Grujića i Mandića“, kazao je glavni urdnik i osnivač „Agore“ Nenad Šaponja.

Moto „Uspeli smo,/živeli smo,/uspećemo,/umrećemo“, koji na kraju romana izgovara Stevan Cerović, glavni protagonist i simbolični nosilac svih onih nedaća i patnji sa kojima se susreće pojedinac u toku dramatičnih previranja istorije u doba jugoslavenskog samoupravnog socijalizma, metaforično oslikava tragični susret čoveka sa teretom prošlosti i teretom budućnosti, objasnio je Šaponja.

Roman „Nizvodno“ još jedno je autentično preispitivanje činjenica istorije, ali istovremeno i onih fundamentalnih ontoloških, egzistencijalnih i najintimnijih ljudskih drama koje su u velikoj meri uslovljene upravo surovom „rukom“ prošlosti, ispričao je autor.

Sibinović je kazao da se u ovoj knjizi narativni pasaži usmeravaju na 20. vek u celini – od Prvog i Drugog svetskog rata, ka utemeljenju komunizma, samoupravnog socijalizma, do studentskih demonstracija 1968, pa sve do 1993. godine, do smrti jedne od junakinja romana, kojom se i ova kompleksna priča završava.

Poput razotkrivene Pandorine kutije, roman tako čitaocima ostavlja otvorena pitanja: Kakva su pravila Igre? Da li krenuti nizvodno ili uzvodno i da li iz lavirinta istorije ima suštinskog izlaska?

Đorđe D. Sibinović (Šabac, 1964). je doktor pravnih nauka. Živi u Beogradu.

Izdao je devet knjiga pesama, i osam eseja, a za poeziju dobio nagrade „Miroslav Antić“, „Vukova zadužbina“, „Milan Rakić“ i „Majevički vijenac“.

Prevođen je na nemački, francuski, makedonski, ukrajinski i engleski jezik.

