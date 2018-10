Ruski ministar kulture Medinski predstavio svoju knjigu

BEOGRAD – O Holivudu, francuskoj vojsci, hrabrom otporu nacistima u Srbiji, propagandi, istoriji, Staljingradu…govorio je večeras ruski ministar kulture Vladimir Medinski, predstavljajući svoju knjigu „Rat-Mitovi ŠSR-a 1939-1945“ u izdanju „Službenog glasnika“ u okviru programa Beogradskog sajma knjiga.

Sa Medinskim je u punoj sali “Ivo Andrić” razgovarala Sanja Milić urednica programa Sajma knjiga.

Knjiga „Rat-Mitovi ŠSR-a 1939-1945“ je nastala 2009. godine i hronološki je podeljena u osam delova.

U uvodu koji ima 25 strana, autor se bavi mitovima o Staljinu, sledi prvi deo posvećen predratnoj mitologiji o tome kako je Hitler ušao u rat, u drugom se bavi „zaboravljenim ratovima koji su prethodili Hitlerovom napadu na ŠSR (Španija, Finska,…).

Medinski u poglavlju o nemačkom napadu na ŠSR daje kratko objašnjenje za uspeh Hitlerove armije: „Nemci su bili jači. Tačka“.

Uvaženi gost iz Rusije napominje da je knjigu pisao za rusko tržiste.

„Ovo nije književnost. Knjiga sadrži mnogo cifarra i podataka. Ovo što san napisao je najbliže publicistici. Nijednog trenutka nisam imao na umu da knjigu prilagodim publici u inostranstvu jer sam verovao da ljudi koji žive u Rusiji treba da znaju tačne istorijske podatke o Drugom svetskom ratu“ kazao je Medinski.

On napominje da je bio član Vladine komisije koja se bavila događanjima u Drugom svetskom ratu.

„Tada sam obalilazeći Rusiju video da je među studentima puno mladih ljudi koji potpuno pogrešno doživljavaju istoriju. Ili ništa ne znaju ili su glave pune gluposti koje dolaze iz inostranstva. Njihovi izvori znanja su holivudski filmovi, internet i kompjuterske igre…Zato sam rešio da napišem jednostavnu knjigu punu istorisjkih činjenica. Ciframa, činjenicama i statistikom sam razobličio sam „crne mitove“ o Crvenoj armiji jednostavno nisu tačni. Ti „crni“ mitovi su na primer, Delili smo svet sa Hitlerom, zatrpavali smo rovove svojim mrtvim vojnicima, Narod nije želeo da ratuje, sve priče o herouzmu izmislila je Staljinistička propaganda…“ kazao je Medinski.

Prema njegovim rečima, „Staljingrad“ je po mnogima dobar holivudski spektakl u koji je posvećen događajima koji su odredili ishod staljingradske bitke.

„Džud Lo igra ruskog vojnika i u tom filmu koji je videlo desetine miliona ljudi. Iz ostvarenja saznajemo da su postojola ruski vojnici koji svojim drugovima pucaju u leđa kako bi ovi što brže trčali u napad…Celu bitku za Staljingrad vodi Hruščov…Pa to jednostavno nije tačno. Nemci ginu jer su pritisnuti živom masom vojnika. Neki ruski reditelji su snimili slične filmove…Nikada nije upisan nijedan primer da su ruski vojnici pucali jedni dugima u leđa. Istina ne igra nikakvu ulogu pored te propagande o „ludoj“ Rusiji. U Poljskim školama se sada uči da su Hitler i Staljin zajedno napali Poljsku, a istina je da se to jednostavno nije dogodilo“, kazao je Medinski.

Na pitanje Sanje Milić u čijem je interesu revizija istorije, gost iz Rusije je odgovorio da „ko kontroliše istoriju, taj kontroliše i budućnost“.

„Informatički rat traje u celom svetu. Dobar primer za to je moje iskustvo iz Praga gde sam radio kao prevodilac za ruske turiste. Vozač autobusa je kazao da su njihovi dedovi bili pametni ljudi jer se nisu suprostavili Hitleru i zato je Prag ostao netaknut i divan sve do danas. Kaže vozač autobusa „Da smo se suprostavili Nemačkoj Prag bi bio srušen do temelja“. Naravno to nisam preveo ruskim turistima. To je drugačija kultura i drugačija psihologija. Treba napomenuti da su Sloveni odmah iza Roma i Jevreja bili na nacističkim listama za likvidaciju pa nije baš jasno kako Česi tako govore o svom narodu. Poljaci i Česi su u malim procentima bili predodređeni za najgore poslove za nemačko stanovništvo da je Hitler pobedio i zato nema malih i velikih žrtava u Drugom svetskom ratu“, kazao je Medinski.

Za njega nema dileme da svetu nisu potrebni mitovi već istina.

„Ne treba izmišljati događaje već govoriti istinu. U Srbiji je bio najveći broj nemačkih vojnika na teritoriji cele Evrope osim u Rusiji. To se dogodilo jer je u Srbiji bio najaktivniji partizanski otpor. Istina je da su nemačke trupe prebacivane iz Rusije u Srbiju i da je takav razvoj događaja doprineo velikoj pobedi Crvene armije. Srbija je veću štetu nanela nemačkim trupama od Francuske. Francuska vojska je imala avione i tenkova, ali nije bilo hrabrosti kod vojnika“, smatra Medinski.

