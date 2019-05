„Sarum“, veličanstvena priča o tiraniji, strasti, napretku

BEOGRAD – „Sarum“ u tri toma je veličanstvena priča o pet porodica tokom više stotina godina nemira, tiranije, strasti i napretka.

U ovom raskošnom trotomnom romanu čitava istorija britanske civilizacije odvija se kroz priču o jednom mestu, Solzberiju, od pamtiveka do današnjih dana,.

Edvard Raderfurd je već dobro poznat domaćim čitaocima po svojim romanima ‘London’, ‘Pariz’, ‘Njujork’ i ‘Ruska’, a u ovom ne novom romanu otkrio i primenio čudesnu formulu koja je njegovim delima donela svetsku slavu, kazala je prevoditeljka romana Aleksandra Čabraja.

„Sarum je priča o Solzberiju, jednom od najstarijih gradova Engleske, od praistorijskog doba do danas. Kroz isprepletene sudbine nekoliko porodica iz ovog kraja, pratimo razvoj Saruma od praistorijskog naselja u dolini u kojoj se spaja pet reka, preko izgradnje tajanstvenog Stounhendža, rimskog naselja i srednjovekovnog utvrđenja i grada sa jednom od najčuvenijih svetskih katedrala, do savremenog Solzberija“, navela je Čabraja.

Prvi tom „Stari Sarum“ obuhvata razdoblje od praistorije i prvih stanovnika koji su naselili oblast današnjeg Solzberija do srednjeg veka. Opisana je izgradnja čuvenog Stounhendža, razvoj tog područja u doba Rimljana, koji su na Britansko ostrvo doneli svoj način života i doba prvih hrišćanskih kraljeva srednjovekovne Engleske – kada je nastala legenda o kralju Arturu.

Drugi tom „Novi Sarum“ opisuje razvoj Solzberija u srednjem veku i izgradnju Solzberijske katedrale, koja je jedna od najpoznatijih u svetu. Ovaj deo romana prati dešavanja u Britaniji u doba velikih epidemija kuge, koje su odnosile bezbrojne ljudske živote, ali i ubrzanog razvoja gradova, zanatstva i trgovine, rađanje najstarijeg evropskog parlamenta, kao i zbivanja na jugu Engleske u doba Ratova ruža i vladavine slavne dinastije Tjudor.

Treći tom „Imperija“ opisuje razvoj Solzberija i juga Engleske od kraja srednjeg veka do današnjih dana. To je doba Napoleonovih ratova, ali i nezadrživog razvoja i industrijske revolucije, čija je kolevka upravo Britanija – dramatično razdoblje ogromnog bogatstva, s jedne strane i nepojmljivog siromaštva i očaja s druge. To je i vreme vladavine kraljice Viktorije i nastanka ogromne Britanske imperije, sve do njenog raspada i dva svetska rata.

Edvard Raderfurd je rođen u Engleskoj, upravo u Solzberiju. Školovao se na univerzitetima u Kembridžu i Stanfordu u Kaliforniji, bavio se političkim istraživanjima, prodajom knjiga i izdavaštvom. Godine 1983. konačno je napustio trgovinu knjigama i vratio se u rodni grad da piše. Knjige su mu odmah postale svetski bestseleri.

„Sarum“ će se naći od subote 25. maja u knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari.

(Tanjug)