Serijal „Sedam sestara“ tema Književnog kl

uba

BEOGRAD, 1. avgusta (Tanjug) – Četrdeset druga tribina Laguninog književnog kluba biće održana u petak, 3. avgusta od 18 sati u knjižari Delfi u SKC-u, a za temu će imati prvu knjigu bestseler serijala Lusinde Rajli „Sedam sestara“.

O knjizi će govoriti Dragana Kovačević, novinarka Radio Beograda i Marija Gojković, spisateljica.

Reč je o ambicioznoj sagi u sedam nastavaka, epskoj odiseji koja prati avanture šest usvojenih sestara, mladih žena željnih da otkriju tajne svog porekla. Inspiracija za ovu priču proizašla je iz autorkine opčinjenosti Plejadama, čuvenim sazvežđem, poznatim i pod imenom Sedam sestara. Ove veličanstvene knjige su zasnovane u najvećoj meri na mitologiji koja se odnosi na poznato sazvežđe, sa motivima koji se ponavljaju i intrigantnim anagramima.

Romani donose priče šest sestara dok sedma knjiga treba da otrkrije misteriju odsustva sedme sestre a sve su potkrepljene istorijskim podacima, veoma mudro upletenim u zaplet koji će dirnuti čitaoca dok prati dramatične životne priče veoma različitih sestara D’Aplijez jer sve su bile usvojene na različitim kontinetima.,

U prvoj knjizi iz serijala, pod naslovom „Sedam sestara“, Maja d’Aplijez i njenih pet sestara okupljaju se u domu njihovog detinjstva Atlantidi – bajkovitom, izolovanom zamku na obalama Ženevskog jezera – nakon što su im javili da je preminuo njihov voljeni otac, tajanstveni milijarder koga one zovu Tata Solt. On je Maju i sve njene sestre usvojio dok su još bile bebe i sada je svakoj od njih ostavio u nasledstvo mučan trag koji vodi do njihovog pravog porekla. Maju je njen trag odveo preko sveta, u Brazil, do trošne palate u Rio de Žaneiru. Stigavši tamo, počinje da sastavlja deliće svoje životne priče…

(Tanjug)