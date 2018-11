Sesil MekLorin Salvant zatvorila Pančevački džez festival

PANČEVO – Koncertom Sesil MekLorin Salvant u punoj Dvorani Kulturnog centra Pančevo, sinoć je završen 21. Pančevački džez festival

Salvant je nastupila u pratnji Klejton-Hamilton Big benda, koji čini 18 članova, a veče je nazvano „Jaž Emotions“.

Džez diva, koju mnogi smatraju umetnicom koja je povratila dostojanstvo i svežinu izvornoj tradiciji vokalnog džeza, ističe da ne pravi razliku između formacija u kojima nastupa jer svaki bend sa kojim sarađuje posmatra kao celinu.

„Kada sviram u svom bendu, to je jedna stvar – to je moj bend, ja pevam sa njima godinama, mi imamo repertoar i nemamo set-liste. Kada sviram sa velikim bendovima poput Klejton-Hamilton džez orkestra, stvar je drugačija. Bez obzira na to da li nastupam solo ili u velikom bendu, nikada nisam imala osećaj da ljudi gledaju samo mene, nego da smo svi na sceni jednaki i jedno“, ističe MekLorin Salvant.

Džon Klejton osim što je izuzetan kontrabasista, on je i dirigent, kompozitor, producent i mentor, i nijednu od tih uloga ne izdvaja kao značajniju od drugih.

„Sve uloge su mi pođednako omiljene jer prvenstveno volim muziku, volim da sviram, i moj instrument je u stvari pojačalo za muziku koja se nalazi u meni. Kontrabas mi pomaže da iznedrim tu muziku, ali to nije moj jedini način izražavanja“, kaže Klejton.

Bubnjar Džef Hamilton, jedno od vodećih imena Klejton – Hamilton Big benda, ističe da mu nije bitno u kojim formacijama svira, jer je suština u nečemu drugom.

„Kada sviram na svom instrumentu i kada istražujem muziku, uvek na umu imam i ostale muzičare sa kojima sviram. O kakvim god formacijama da je reč, fokus mi je na tome da moj zvuk uvek bude bolji nego što sam mislio da treba da bude. Kada govorimo o muzici, najmanje mislim o sebi i tome kako sebi da ugodim. Samo razmišljam o tome kako da muziku učinim boljom i zato je stalno istražujem. Ne posmatram sebe kao osobu koja svira bubnjeve, već kao osobu koja igrom slučaja svira bubnjeve“, ističe Hamilton.

U sklopu pratećeg programa, studenti Katedre za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, imali su priliku da prisustvuju javnom času, koji su održali Sesil MekLorin Salvant, Džon Klejton i Džef Hamilton.

Nakon glavnog programa, u foajeu je održan džem sešn u okviru kog su nastupili Dragan Ćalina (klavir), Nemanja Banović (truba), Milan Pavković (kontrabas) i Petar Radmilović (bubnjevi).

(Tanjug)