Slavni pijanista Peter Bence 30. oktobra u Kombank dvorani

BEOGRAD – Mladi mađarski pijnista i novi svetski fenomen krosovera između klasične i pop muzike Peter Bence nastupiće 30. oktobra u Kombank dvorani.

Peter Bence je sa 7 godina primljen je na renomiranu akademiju “Franc List” gde piše svoju prvu kompoziciju pod uticajem Mocarta i Šopena. Samo četiri godine kasnije objavljuje svoj prvi solo album sa autorskim kompozicijama.

Inspirisan poznatim Džonom Vilijamsom odlazi u Boston da studira komponovanje muzike za film na “Berklee College of Music”, najistaknutijem privatnom univerzitetu posvećenom savremenoj muzici.

Istovremeno postaje poznat u svetu zahvaljujući svojim video klipovima objavljenim na internetu sa obradama poznatih hitova.

Prva je bila obrada pesme “Bad” Majkla Džeksona, čiji video postaje viralan za nekoliko dana, zatim “Ćeap Thrills” Sie, “Don’t stop me now” grupe Queen, “Cry me a river” Džastina Timberlejka i mnogi drugi.

Njegov najnoviji video izdat u maju ove godine, pesma “Africa” grupe Toto, za samo dva meseca imao je preko dva i po miliona pregleda.

Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, a bio je upisan kao rekorder i u Ginisovu knjigu rekorda od januara 2012. do juna 2017.godine u kategoriji “Most Piano Key Hits in One Minute” (najveći broj udara po dirkama klavira u minuti).

