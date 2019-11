Šobajićeve slike u Valjevu posle pola veka

VALJEVO – U Modernoj galeriji Ljube Popovića u Valjevu izložene su slike Miloša Šobajica donete iz Pariza i prvi put predstavljene u Srbiji.

„Slike sedamdesetih“, prema mišljenju mnogih likovnih kritičara najbolji su period stvaralaštva Miloša Šobajića, a izlagane su samo u Americi i Francuskoj, javlja RTS.

Sakupljene od privatnih kolekcionara u Parizu, posle pola veka izložene su u Modernoj galeriji u Valjevu.

Na svih 17 slika je mnoštvo detalja kojih ce se umetnik kasnije oslobađati.

Marija Đurić, istoričarka umetnosti kaže da su to detalji razbacani po celim slikama, to je jak kolorit, s obzirom da on kasnije prelazi na neku crvenu i tamniju fazu.

„Ovde vidimo te jake boje, jake detalje, mnogo figura“, rekla je ona.

„Kao da vidim svoje dete tek u pedesetoj godini njegovog života“, reći će sam umetnik za „slike sedamdestih“.

Nekih se nije sećao, a odlazeći tada u Pariz želeo je da pokaže šta u sebi nosi iz Beograda.

„Kao što vidite milion stvari, akumulacija naroda, ljudi, objekata, đubrišta, na tim mojim slikama sedamdestih godina. Ja to više nikada ne bih mogao da ponovim sa takvom preciznošcu i takvim strpljenjem kakvo sam imao kada sam bio mladicj. Sada su moje slike mnogo šire, za mene mnogo jače i mnogo iskrenije“, kaže slikar.

Šobajićeva izložba u Valjevu biće otvorena do polovine decembra.

(Tanjug)