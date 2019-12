Srbija dobila nove ambasadore nauke

BEOGRAD – Nova generacija ambasadora nauke, izvanrednih đaka iz cele Srbije koji svojim radom i izumima pomeraju granice nauke, proglašena je danas na ovogodišnjem Festivalu nauke, saopštili su organizatori.

Priznanje ambasador nauke, ustanovljeno prošle godine, a Festival nauke ga dodeljuje učenicima koji su se istakli svojim radom na polju nauke i koji, iz godine u godinu, festivalsku publiku iznenade zanimljivim postavkama i neobičnim izumima.

Naučna priznanja budućim ambasadorima ovoga puta uručila je Gordana Danilović Grković, direktorka Naučno-tehnološkog parka u Beogradu.

„Nije jednostavno. Vi to znate, znamo i mi. Ali da nije teško, mi to ne bismo ni radili. Ne bi nam to bio izazov“, izjavila je Danilović Grković, poručujući školarcima da ne odustaju od svojih inovativnih ideja, već da se „pridruže naučnoj zajednici i da zajedno razvijamo važnee izume.

Počasna priznanja dobili su đaci OŠ „Sava Kerković“ iz Ljiga, OŠ „8. oktobar“ iz Vlasotinca, OŠ „Treći kragujevački bataljon iz Kragujevca“, OŠ „Stevan Sinđelić“ i OŠ „Petar Petrović Njego“ iz Beograda.

Među nagrađenima su i učenici Gimnazije „Sveti Sava“ iz Požege, Matematičke gimnazije iz Beograda, Prva kragujevačke gimnazije, Gimnazije iz Tutina i Sekcije za primenjenu fiziku i elektroniku Gimnazije „Sveti Sava“ iz Požege.

Festival nauke posetiće i naučnice Sofija Stefanović sa Instituta „Biosense“ i Marija Mitrović sa Instituta za fiziku.

One će u prostoru „Srbija stvara“ u hali 3 Beogradskog sajma govoriti o vezi nauke i kreativnosti, o bavljenju naukom u Srbiji, ali i o tome kako je biti naučnica u oblastima u kojima dominiraju muškarci.

Postavka „Znanje pokreće“ kompanije NIS, koja je sedmu godinu zaredom generalni sponzor Festivala nauke, specijalno je kreirana da provede sve zainteresovane posetioce kroz pravu naučnu avanturu.

NIS je ove godine svoju postavku posvetio razotkrivanju zabluda i mitova kada je u pitanju energija, tema koja u velikoj meri utiče na naš svakodnevni život i predstavlja srž poslovanja kompanije.

U ovom zanimljivom kutku svako ko je želeo pretvorio se u pravog istražitelja u okviru NIS Escape Room-a, gde su ga tačni odgovori odveli do izlaza.

Pored toga, posetioci su imali priliku da učestvuju u dva eksperimenta sa letećim tanjirima i merenjem težine na planetama Sunčevog sistema.

Podršku Festivalu nauke kompanija NIS realizuje pod sloganom „Budućnost na delu“.

Uz pomoć specijalnog gosta iz Italije, posetioci mts-ove postavke moći će da se upoznaju sa najnovijom generacijom 5G robotića.

MTS je jedanaestu godinu zaredom prijatelj Festivala nauke, a ove godine u saradnji sa kompanijom Ericšon svim posetiocima omogućiće da razotkriju na koje će sve načine 5G tehnologija transformisati budućnost, od VR okruženja preko sveta robotike do gejmerskog univerzuma.

Za najveću svemirsku avanturu festivala zaslužna je interaktivna postavka „Coca-Cola Reshape“ inspirisana misijom Apolo 11, koja je pre 60 godina prvi put sletela na Mesec. Centralno mesto zauzima impresivna osam metara visoka lansirna rampa poznata kao 39A, kao i izložba pod nazivom „Uvek recikliraj“ koja ovoj svemirskoj priči daje edukativni karakter kada je reč o podizanju svesti o očuvanju naše planete.

Za dodatnu zabavu ove subote biće zadužen i poznati influenser i jutjuber Braca Gajić.

Festival nauke je najveći događaj koji se bavi promocijom nauke i obrazovanja u regionu.

Misija festivala jeste podsticanje obrazovanja u društvu, kroz savremene i zanimljive metode.

Na prošlogodišnjem Festivalu nauke više od 30.000 hiljada zadovoljnih posetilaca upoznalo se jedan na jedan sa brojnim naučnim izazovima i svetom nauke.

Podrška festivalu su Ambasada SAD u Srbiji, Francuski institut i Austrijski kulturni forum.

(Tanjug)