Srdan Golubović: Književnost mi donosi smirenost na snimanju

BEOGRAD – Filmski reditelj Srdan Golubović govorio je o inspiraciji koju pronalazi u književnosti, knjgama koje čita za vreme snimanja filmova, novom ostavrenju „Otac“ …na tribini „Knjige i snimanja“ u programu Sajma knjiga u Beogradu.

Poznat po ostvarenjima „Apsolutnih 100“, „Klopka“, „Krugovi“, Golubović je priveo kraju i snimanje svog novog filma „Otac“ koji je sada u postprodukciji i uskoro će biti prikazan na nekom od velikih svetskih festivala sledeće godine.

Do sada je samo jedan film uradio po književnom predlošku.

Reč je o romanu Nenada Teofilovića „Klopka“ po kojem je nastao scenario za istoimeni film.

„Iskustvo čitaoca je za mene bilo važno od kada znam za sebe. Spadam u grupu filmskih reditelja koji radije čitaju nego što gledaju filmove. Za mene je književnost uvek bila najveća inspiracija i imala veliki uticaj na moje sazrevanje. Moj otac je završio svetsku književnost i dramaturgiju i naučen sam da je književnost bazična platforma humanističkog obrazovanja. Na veliku nesreću mog oca počeo sam da se bavim filmom, ali je književnost ostala polje koje je imalo presudan uticaj na moj rad“, kazao je Golubović i dodao da je u svakom od filmova imao jak uticaj nekog od književnih dela.

Kazao je da je njegov novi film „Otac“ inspirisan istinitim događajem o čoveku kojem zbog siromastva oduzimaju decu u njegovom gradu negde daleko od Beograda.

„Junak našeg filma shvata da protiv lanca korupcije koji vlada u njegovom gradu može samo iz protesta da krene peške za Beograd i na taj način dokaže da je sposoban da se brine o deci. Kroz taj put vraća sebi dostojanstvo“, kazao je Golubović.

Kako je naveo, kada je sa Ognjenom Sviličićem počeo da radi na tom scenariju, shvatio je da istinit događaj kroz naš film mora da ima neko novo čitanje.

„Pronašao sam dnevnik Vernera Hercoga koji se zove ‘Hodanje po ledu’ iz 1976. godine. Hercog je dve godine ranije dobio telefonski poziv da njegova prijateljica Lote Ajzner umire od raka i on je tri nedelje peške išao od Minhena do Pariza verujući da kroz to putovanje i njegovo žrtvovanje može da produži život svojoj prijateljici. lote je umrla 1984. godine. Taj Hercogov dnevnik je na mene jako uticao i čak u filmu ‘Otac’ postoji jedna scena koja je direktni omaž tom delu“, kazao je Golubović.

Dodao je da su književna dela u vezi sa filmovima koje snima za njega uvek bila značajna jer su mu davala smernice u kom pravcu želi da napravi film.

„Sećam se da je Emir Kusturica uvek govorio o delu ‘Sto godina samoće’ koje je čitao dok je snimao film ‘Dom za vešanje’. Kusturica je taj film snimao godinu dana. Svaki dan posle snimanja čitao je iznova taj romen jer je verovao da je u duhu filma koji snima. Za vreme snimanja po tom principu trudim se da čitam romane za koje smatram da su duhom bliski onome što želim da radim. Film ‘Otac’ je nastajao uz ‘Stonera’ Džona Vilijamsa ili Kucijeve ‘Sramote’. Trudio sam se da čitam dela o borbi pojedinca protiv sistema“, kazao je Golubović i dodao da mu književnost donosi smirenost na snimanju filma.

