Studenti: Festival na Mećavniku značajna prilika za nas

DRVENGRAD – Izvođenjem predstave “Mamu mu… ko je prvi počeo” Akademije umetnosti iz Beograda počeo je treći Jesenji pozorišni festival u Drvengradu, koji se ove godine odvija pod sloganom “Pozorišni Kustendorf”.

Za nagradu „Zlatni list“ nadmetaće se i Državna pozorišna akademija iz Jaroslava (Rusija) sa predstavom „Slon“ Aleksandra Kopkova, Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda sa „Pošto gvožđe“ Bertolda Brehta i Akademija umetnosti u Novom Sadu sa komadom „Dok čekamo Godoa“ po kultnoj drami Semjuela Beketa.

Rastislav Ćopić, reditelj predstave “Dok čekamo Godoa”, student četvrte godine FDU-a, koji je i prošle godine bio na festivalu, primećuje da on iz godine u godinu raste na zadovoljstvo upravo mladih.

“Sa ovogodišnjom internacionalizacijom napravljen je sledeći korak i mislim da je Jesenji pozorišni festival velika i lepa stvar za nas studente”, istakao je Ćopić.

Kaže da nema mnogo festivala na kojima studenti mogu da pokažu svoj rad, zbog čega je festival Emira Kusturice još dragoceniji i dobro je da takav festival postoji.

Rastko Mićić, student četvrte godine Akademije umetnosti u Novom Sadu, pozitivno je iznanađen prilikom da sretne mnogo kolega.

“Sinoć smo stigli i već sam upoznao 10-15 ljudi sa drugih akademija. Na probi sam radio sa starijim kolegama i već sam naučio mnogo što će mi značiti kada budem radio na svojoj diplomskoj predstavi”, rekao je Mićić Tanjugu.

Miloš Lazić, koji je završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu, kaže da je mladima dragocena svaka prilika da pokažu ono što rade.

“Još je značajnije u situaciji kada smo upućeni na druge kolege, starije kolege i kada se pruža prilika da neko vidi i prepozna naš rad”, rekao je Lazić.

Kaže da se mladima retko pružaju šanse.

“Mislim da se uglavnom ide na sigurne i proverene stvari koje će doneti benefit. Čini mi se da je mladima malo prostora ostavljeno, ali na nama je da ga otvorimo ako imamo snage, strpljenja i prave stvari”, naglasio je Lazić.

Interesuju ga priče koje mu pružaju mogućnost da napreduje kao umetnik, svejedno da li su u pitanju klasični ili savremeni komadi.

“Problem danas je i vreme koje se posveti jednoj predstavi. Mi smo našu predstavu pripremali šest meseci, a nijedna proba nije trajala kraće od pet sati. To je ono što fali danas. Ne kažem da je svakom komadu potrebno šest meseci, ali pravi predani rad je ono što nedostaje i to izdvaja pojedine kolege u moru glumaca koji žele da postanu umetnici”, istakao je Lazić.

Jesenji pozorišni festival od ove godine je međunarodni, a njegov osnivač Emir Kusturica održaće sutra radionicu mladim umetnicima i strudentima o granicama između filma i pozorišta i tome koliko se ta dva medija preklapaju u umetničkom izrazu.

Najbolju predstavu proglasiće žiri koji čine glumica Anica Dobra, reditelj Nikita Milivojević i dramska spisateljica Maja Todorović.

