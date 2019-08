Super džez: Trio Sveti u letnjem Bitearartcafeu

BEOGRAD, 7. avgusta (tanjug) – Trio Sveti koji čine bubnjar Marko Đorđević, klavijaturista Vasil Hadžimanov i gitarista Branko Trijić nastupiće tradicionalno 21. avgusta od 22 časa na letnjoj sceni Bitefartcafea na Kalemegdanu, najavili su danas organizatori.

Ovog puta virtuozni muzički sastav nastupiće u pratnji specijalnog gosta, američkog saksofoniste Dejvida Binija.

Već nekoliko godina unazad, publika sa velikim oduševljenjem dočekuje koncert ovih vrhunskih muzičara, čija se muzika može opisati kao kombinacija džeza sa motivima Balkana i tragom zapadnjačkog uticaja po uzoru na Coltrane-a, Zawinul-a, Zappa-u i The Police.

Marko Đorđević već dve decenije živi i gradi uspešnu svetsku karijeru u Njujorku, a domaći džez auditorijum imao je prilike da se upozna sa njegovom muzikom na otvaranju Beogradskog džez festivala 2007. godine.

Modern Drummer magazin naziva ga „bubnjarem svetske klase“ i „pravim inovatorom“, što on apsolutno i jeste.

Njegov talenat rezultirao je saradnjama sa Lionelom Louekeom, Wayneom Krantzom, Ericom Lewisom, Aaronom Goldbergom i drugim izvanrednim umetnicima, a uvršten je u knjigu The New Face Of Jaž, koja predstavlja najznačajnija imena savremene svetske jaž scene.

Vasil Hadžimanov predvodi vodeći fusion sastav na ovim prostorima „Vasil Hadžimanov Band“.

Njegove kompozicije reflektuju muzičku raznovrsnost u najboljem smislu te reči, a njegov ogromni svirački potencijal koristili su i koriste velikani balkanske scene, kao Rambo Amadeus, Lazar Tošić, Bisera Veletanlić, Darkwood Dub i mnogi drugi.

Školovao se na čuvenom Berkliju, i u toku svog boravka u SAD-u, sarađivao je sa muzičarima poput Matt Garrison, Rodney Holmes, Danny Sedownick i drugima.

Branko Trijić učio je gitaru kod čuvenog Radomira Mihajlovića-Točka, nakon čega odlazi u Amsterdam gde je završio muzičku akademiju.

Sarađivao je sa „Decom Loših Muzičara“, Rambom Amadeusom.

Branko svira u maniru najiskusnijih muzičara. Odlikuje ga izuzetna spontanost, kao i to da uvek daje prednost muzici i osećaju nad kalkulacijama i neproduhovljenim tehničkim umećem.

Dejvid Bini rođen je u Majamiju, ali se sa 19 godina seli u Njujork kao jedan od centara svetske džez scene.

Svoj prvi album izdao je 1991. godine, a nekoliko godina kasnije je otvorio izdavačku kuću pod nazivom „Mythology Records“.

Koncert će biti pravo uživanje za sve ljubitelje dobrog zvuka, vrhunskih melodija i autentičnog ritma.

(Tanjug)