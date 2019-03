Sutra u Nišu počinje festival „Teatar na raskršću“

NIŠ – Prvi festival drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora „Teatar na raskršću“ počeće sutra u Narodnom pozorištu u Nišu, koje će tako proslaviti i svoj Dan.

Na otvaranju biće premijerno izvedena predstava „Putujuće pozorište Šopalović“, po tekstu Ljubomira Simovića, u režiji Tatjane Mandić Rigonat i produkciji niškog pozorišta.

Do 19. marta u takmičarskom programu publika će imati priliku da pogleda osam predstava: „Kad bi Sombor bio Holivud“ Narodnog pozorišta Sombor, „We are born naked and the rest is…“ – koprodukcija MES S-a i Sarajevskog ratnog teatra, „Kapital“ Kraljevskog pozorišta Zetski dom (Cetinje), „Filoktet“ HNK Varaždin, „Balkanski špijun“ Narodnog pozorišta u Beogradu, „Višnjik“ teatra „Ivan Radoev“ iz bugarskog grada Plevena, „Festen“ Dramskog teatra iz Skoplja i „Sumrak bogova“ SNG Maribor.

U čast nagrađenih biće izvedena predstava „Sarajevo 1914. – Mali mi je ovaj grob“ pozorišne trupe „Ars Moriendi“ iz Soluna.

Žiri ovogodišnjeg festivala, koji će dodeliti 10 nagrada, činiće glumica Mia Begović (Zagreb), reditelj i glumac Bogdan Kostea (Rumunija), glumac Enver Petrovci (Priština), glumica Katarina Kocevska (Makedonija) i reditelj i ambasador Crne Gore u Srbije Branislav Žaga Mićunović.

Na festivalu će biti dodeljene i nagrade okruglog stola kritike i nagrade novinarskog žirija.

Planiran je i bogat prateći program, a organizatori posebno izdvajaju tribinu „Teatar Balkana, saradnja na raskršću“ i okrugli sto kritike, čiji će moderatori biti teatrolog Jelena Lužina iz Skoplja, dramaturg Filip Vujošević iz Beograda, pozorišni kritičar Igor Burić iz Novog Sada, prof. dr Milivoje Mlađenović iz Sombora, Aleksandra Glovacki sa Drugog programa Radio Beograda, Bojan Munjin (Radio Zagreb) i Nenad Novaković upravnik Narodnog pozorišta Republike Srpske.

