Tanja Šljivar: Više prostora za žene u pozorištu

BEOGRAD – Premijera predstave „Jeste li za bezbednost“ u režiji Anđelke Nikolić biće održana 10. juna na sceni „Raša Plaović“ Narodnog pozorišta u Beogradu, najavljeno je danas na konferenciji za medije u NP.

Nikolić je uradila i adaptaciju teksta za predstavu koja nastaje po motivima dela Biljane Jovanović, Maruše Krese, Rade Iveković, Radmile Lazić i Davida Šalamuna.

U predstavi igraju Vanja Ejdus, Sena Đorović, Milena Đorđević i Anastasia Mandić i sedam mladih glumaca u različitim ulogama od pripadnika JNA, dezertera i zarobljenika do bolničara u različitim bolnicama i teritorijalaca…

Direktorka Drame Narodnog pozorišta Tanja Šljivar kaže da uživa u odabiranju projekata koji će biti realizovani u Narodnom pozorištu.

„Od kada sam došla na mešto direktorke Drame NP, novinari iz redakcija za kulturu stalno su imali tu potrebu da me podsećaju šta je Narodno pozorišta… šta bi ono trebalo da podrazumeva i kakva vrsta projekata se baš radi u toj vrsti kuće iako se ono ne zove nacionalno, već Narodno pozorište. Tada sam pomislila da bi jedno od najkonzervativnijih pozorišta, a sa druge strane sigurno najznačajnija kuća kulture kod nas, afirmiše neku drugu vrstu poetike i neku drugu vrstu glasova i na taj način dobiju drugačiju vidljivost“, kazala je Šljivar.

Kako kaže, bilo joj je važno da se za neku drugu vrstu publike postavljaju projekti u kojima je moguće čuti ženske glasove.

„Ako pročitamo repertoare drugih pozorišta…Eto na primer Zvezdara teatar. Imala sam prilike da vidim repertoar te pozorišne kuće od 1982. godine. Dve autorke komada i dve rediteljke su bile zastupljene u tom pozorištu od 1982. godine do danas. Eto, to je samo jedna činjenica koja mi pada na pamet… Ako pogledate repertoar Jugoslovenskog dramskog pozorišta shvatiće te da su u ovoj sezoni samo muškarci režirali predstave“, kazala je Šljivar i dodala da je jako lako zanemariti žene i da se to sprovodi sistemski.

„Sve to što sam pomenula kao činjenicu u Zvezdara teatru predstavlja generalni problem koji nije striktno vezan za to pozorište. Statistike su slične u mnogim zemljama i u mnogim pozorištima. Zapravo, to je uzimanje privilegija za samog sebe u ovom slučaju to je solidarnost među muškarcima koja se ogleda kroz kumstvo saradnju, bratstvo, jedinstvo, ja tebi-ti meni…“, kazala je Šljivar i naglasila da žene koje su se istovremeno obrazovale i radile duplo više da bi stigle do nekih pozicija nisu dobile priliku…

„Razlog patrijahata u kapitalizmu je uzimanje ekonomskih političkih i svih ostalih privilegija za muškarce, jer im jednostavno takav poredak odgovara. U tom poretku sasavim je u redu da žena kuva, čisti, sprema, a da muškarci zauzimaju javni prostor u kojem više zarađuju“, kazala je Šljivar.

„Uvek se pitam kako je moguće da Biljana Jovanović kao važna pojava u jugoslovenskoj kulturi nikada nije dobila NIN-ovu nagradu za svoja dela i generalno njeni komadi su jako malo izvođeni. U tom kontekstu, kada već imam priliku da neke stvari odlučim i odaberem onda sam se odlučila za postavljanje predstave „Jeste li za bezbednost“, jer ženska solidarnost i solidarnost generalno može da postane ne samo emaciopatorsko već sila koja omogućava da se sačuva zdrav razum“, kazala je Šljivar.

Anđelka Nikolić je kazala da se predstava „Jeste li za bezbednost“ u velikoj meri bavi ratom.

„Tanja Šljivar me je pozvala da se bavim delom Biljane Jovanović i nadam se da će osim naše predstave u Narodnom pozorištu, njeni komadi biti igrani i na drugim tetarskim scenama. Biljana Jovanović i ima sjajnu prozu, knjige koje su nekako ostale u senci svega što nam se događalo ovde u proteklih 30 godina“, kazala je Nikolić.

Vanja Ejdus koja u predstavi igra Biljanu Jovanović kaže da joj je bilo najzanimljivije kako će književni performans zajedno sa ekipom predstave pretočiti u scenu.

„Igram Biljanu Jovanović o kojoj ništa nisam znala. Ona je zaboravljena i kada sam čitala o njoj bila sam zaprepašćena kako ovo društvo zaboravlja vredne ljude. Bila je priznata u književnim krugovima, ali i pokretač mnogo mirovnih manifestacija“, kazala je Ejdus.

(Tanjug)