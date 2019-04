Todorović: Neće biti lokalnog dijalekta u „Nečistoj krvi“

BEOGRAD – Premijera predstave „Nečista krv“ po tekstu Maje Todorović koja je uradila dramatizaciju čuvenog dela Bore Stankovića i u režiji Milana Neškovića zakazana je za 12. april na Velikoj sceni narodnog pozorišta u Beogradu.

Glavnu ulogu, Sofke, igraće mlada zvezda Jovana Stojiljković, a Nebojša Dugalić igraće efendi Mitu.

U ostalim ulogama su Nataša Ninković, Nenad Jezdić, Dušanka Stojanović Glid, Pavle Jerinić, Zlatija Ivanović, Ljiljana Blagojević, Radmila Živković, Tanasije Uzunović i Nikola Vujović.

Dramaturškinja Maja Todorović za Tanjug kaže da su očekivanja publike i stručne javnosti velika jer se na scenu Narodnog pozorišta postavlja predstava po romanu velikog pisca.

„Nemoguće je čitav roman postaviti na scenu i to su izazovi sa kojima se susreću pisci i reditelji kada se bave dramatizacijom nekog dela. Roman sadrži nekoliko drama koje su svaka za sebe posebne i bave se određenom temom. Moja ambicija u dramatizaciji Stankovićevog dela je da kroz pozorišni komad predstavim sadržaj romana koji je i danas aktuelan“, kazala je Todorović.

Tako je, kaže, stigla i do Sofke – mlade žene koja je drugačija, samosvesna, izdvojena svojom posebnošću iz okruženja u kojem živi.

„Ona postaje žrtva nasilja u porodici što je nažalost i danas veoma aktuelna tema u Srbiji. Pogrešno bi bilo reći da su muškarci krivi za položaj žena danas u Srbiji. Ima nešto što žene same u svom kodu folklorno prihvataju kao zadatu ulogu u društvu. Rodom sam iz Crne Gore i tamo još postoji obrazac šta se očekuje od žene. Ženska deca se i dalje abortiraju. To su strašne okolnosti za mesto žene u drištvu. Žene moraju posmatrati same sebe nezavisno od muškarca i nadam se da ćemo ovom predstavom makar započetti razgovor o svim tim temama“, kazala je Todorović.

Inače, kaže da publika ne treba da očekuje lokalni dijalekt na sceni Narodnog pozorišta.

„Jezik je alat kojim moramo da se približavamo pozorišnoj publici. Imaćemo u tekstu tek obrise i detalje tog vranjanskog izgovora da bi se osećalo prisustvo Bore Stankovića, ali ništa više od toga. Književnim jezikom na sceni privući ćemo mlađu publiku u Narodno pozorište, što je jedan od prioritetnih ciljeva nove uprave našeg najznačajnijeg nacionalnog teatra“, kazala je Todorović.

Za nju nema dileme da je približavanje pozorišta najširem delu stanovništva navažnije za srpski teatar danas.

„Niko nema nameru da u sve predstave ustoliči modernu garderobu i dijalog koji se vidi mobilnim telefonima. To je pitanje savremenosti tema koje se u pozorištu problematizuju. Važno je da izazovemo emocije kod ljudi koji gledaju predstave i da oni imaju priliku da se identifikuju sa sadržajem komada“, kazala je Todorović.

