Treš metal bend „Testament“ 19. juna u Kragujevcu

KRAGUJEVAC – Američki treš metal bend „Testament“ prvo su poznato ime Arsenal Festa 09, koji će biti održan 19, 20, 21. i 22. juna 2019. godine u Kragujevcu., najavli su danas organizatori.

Arsenal 09 je prvo izdanje festivala koje će trajati četiri dana, a „Testament“, poznat po metal hitovima kao što su „More Than Meets The Eye“, „Native Blood“, „Return To Serenity“ ili „The Pale King“, nastupa prve večeri 19. juna na Main Stage-u.

Komplet ulaznica za sva četiri dana košta samo 1.800 dinara tokom prednovogodišnje pretprodaje, koja počinje od 7. decembra i traje do 31. decembra, preko mreže Eventim, a u Kragujevcu u Domu omladine Kragujevca, biletarnici Dečijeg pozorišta i u „Da Gama travel-u“.

Jedan od najpoznatijih i najuticajnijih američkih treš metal bendova, Testament već preko tri decenije konsistentno isporučuje neukaljan, nesputan i nesalomiv metal u njegovoj najčistijem obliku, bez kompromisa ili bilo kakvog znaka usporavanja, na nizu kultnih albuma.

Pevač Čak Bili ističe da kod Testamenta, od početka do danas, važi načelo „pravo u glavu“.

„Na Testament gledam isto kao i kad smo počinjali. Srećan sam što ovo radimo preko 30 godina. Mnogo nam to znači. I jednostavno nastavljamo ovako i dalje“, kaže Čak Bili.

Arsenal Fest se tradicionalno održava krajem juna u Kragujevcu – Main Stage se nalazi u „Kneževom arsenalu“, fantastičnom prostoru na otvorenom unutar nekadašnje fabrike municije iz 19. veka, obližnji Garden Stage je u drvećem natkrivenoj „Zastavinoj bašti“, dok je Explosive Đ Stage smešten u „Čaurnicu“, rustičnu zgradu u kojoj je snimana pre neku godinu tv serija „Titanik“.

Na Arsenalu su u prethodnih osam godina nastupali Anthrax, Thievery Corporation, Morćeeba, Skunk Anansie, Bužcocks, Toy Dolls, The Kills, Editors, Enter Shikari, Asian Dub Foundation, Marky Ramone, Smak, Bajaga i Instruktori, Partibrejkers, Hladno pivo, Gobilni, Gibonni…

(Tanjug)