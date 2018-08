Tri nova naslova u izdanju „Booka“

BEOGRAD – Izdavačka kuća „Booka“ manufaktura novinara i književnog kriticara Ivana Bevca, objavljuje knjige koje zavređuju pažnju čitalaca koji traže vrhunsku beletristiku i zato treba pogledati tri nova naslova koja su se upravo pojavila: Frederika Begbedea, Kejti Kitamure i Tomija Viringe.

Prema rečima urednika Bevca, u pitanju su „tri izuzetna nova, aktuelna naslova savremene svetske književnosti. francuskog hitmejkera Frederika Begbedea „Život bez kraja“, hit leta, roman „Razdvojenost“ mlade autorke Kejti Kitamure i kratak, ali furiozan roman najveće zvezde holandske književnosti „Mlada lepa žena“. Tomija Viringe“.

„Booka“ je do sada objavila nekoliko knjiga Begbedea koga smatraju najvećim dendijem savremene evropske književnosti i neosporni je ljubimac domaće publike.

Njegov mega-bestseler „Život bez kraja“ je roman u kome se obračunava sa sopstvenom (be)smrtnošću, tom opsesijom modernog čoveka, obilazeći svet u potrazi za čarobnim napitkom večne mladosti.

„Knjiga je duhovita, satirična provokativan do bezobrazluka, ali i ljubavnički i roditeljski nežna do neprepoznavanja, a Begbede još jednom poentira i ostavlja iza sebe delo koje ga svakako približava besmrtnosti“, konstatuje Bevc.

Frederik Begbede (1965) je jedan od najznačajnijih, najprovokativnijih i najpopularnijih savremenih francuskih pisaca. Do sada je objavio romane: Memoari mladog ludog čoveka“, „Praznik u komi“, „Ljubav traje tri godine“ „Romantični egoista“ „U pomoć, molim za oproštaj“ „Život bez kraja“.

Roman Kejti Kitamura “ Razdvojenost“ je priča o braku u kome se žena složila sa nevernim mužem da je vreme da se razdvoje. Neka to u datom trenutku bude strogo privatna stvar, nikome neće reći, i neka zasad ostane između njih dvoje.

Kad otpočne svoj novi život bez njega, stiže joj vest da je Kristofer nestao u dalekoj regiji negde na jugu Grčke. Okleva da krene za njim, mada njegova majka to od nje očekuje, i dalje zadržavajući za sebe da oni zapravo već neko vreme ne žive zajedno, da čak nije ni znala gde je on.

U dubini duše nije čak ni sigurna da želi da ga pronađe. Kada njena potraga dobije šokantan rasplet, ona shvati da zapravo razume manje nego što je mislila kada je u pitanju odnos sa čovekom koga je nekada volela.

To je, prema rečima Bevca, „napeta i bespoštedna priča o intimnosti i nevernosti, razdvojenost ogoljava sve ono što nas zapravo uvek duboko deli od unutrašnjeg života drugih, ma koliko sa njima bili bliski. Minuciozno i hladnokrvno precizno, Kitamura nas uvlači u iskustvo žene na ivici, čija je priča i zavodljiva i pomalo zastrašujuća“.

Kitamura je američka kritičarka i novinarka. Autorka je romana Gone to the Forest i The Longshot, koje su oba bili u finalnom izboru za nagradu New York Public Library’s Young Lions Fiction Award. Kitamura piše za Njujork Tajms, Gardijan i Grantu. Živi u Njujorku.

Junak romana“ Lepa mlada žena“ Holanđanina Tomija Viringa je uspešni naučnik, 42.godišnji virolog Edvard Landauer, koji, reklo bi se, ima sve osim partnerke. Zaljubljuje se na prvi pogled u sudentkinje koja je prošla pored njega na biciklu.

Uslediće brz i pomalo neočekivan zaplet i rasplet: strasna ljubav, brak, njeno zaposedanje njegovog celokupnog života, stana i mišljenja, plačljivo dete koje ima sudbonosnu ulogu u njegovom životu, i njegovo gorko i potpuno razočaranje u sve što je znao, radio, u šta je verovao.

Priča je fascinantna, srećom duhovita i ironična, vivisekcija brzog uspona i još bržeg (ras)pada jedne veze i braka u ovom romanu poprima oblik studije današnjih porodičnih odnosa u kojima sva pravila polako prestaju da važe.

Viringa (1967) je za svoja književna dela dobio je nekoliko najvećih književnih nagrada holandskog jezičkog područja (F. Bordewijk, Libri ) i preveden je na sve najznačajnije svetske jezike. Kritika ga često poredi sa Rotom, Kucijem i Zebaldom. Osim književnošću Tomi Viringa se bavi i pisanjem scenarija, kolumni ali i muzikom.

