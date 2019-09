U SKC-u predstavljen međunarodni salon stripa

BEOGRAD – Međunarodni salon stripa, 17. po redu, biće održan u Studentskom kulturnom centru od 26. do 29. septembra, a tim povodom urednik Salona Milosav Pješčić ukazao je na značaj stripa kao specifične mešavine likovne umetnosti i književnosti.

Pješčić je, zahvalivši se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, svim članovima ovogodišnjeg žirija, kao i medijima koji su pratili promotivne aktivnosti Salona, rekao da je ovogodišnji Salon prevazišao sve pređašnje, jer je stiglo 404 radova, a broj učesnika je 445 iz Srbije i još 25 zemalja (118 je iz inostranstva).

„Jedan od ciljeva Salona, ali i programa festivala i uopšte kulturne politike jeste da se mladi autori uključe. Ove godine je bio izuzetan odziv na konkurs, 255 autora od Kosova i Metohije do Pančeva, mladih do 15 godina, koji su slali radove organizovano i pojedinačno“, istakao je Pješčić na konferenciji za novinare u SKC-u.

Članica žirija Anica Tucakov istakla je da je širok raspon autorskih pozicija prisutan na ovogodišnjem konkursu, od introspektivnih do klasičnih, istorijskih, futurističkih itd.

Tucakovljeva se takođe osvrnula na činjenicu da ove godine učestvuje puno mladih.

„Divno je videti kako deca prirodno pripadaju ‘stripu’ i kako ga prirodno razumeju. Oni su svoj izraz našli u stripu“, kazala je ona.

Prema njenim rečima, važno je što je veliki broj radova posvećen temama ekologije, što je posledica svesti o važnosti te teme, o kojoj se, dodaje, verovatno puno priča i u kući i u školi.

(Tanjug)